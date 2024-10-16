Скончался генерал Джексон, отказавшийся блокировать миротворцев РФ в Приштине

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Джексон скончался на 81-м году жизни, пишет The Daily Telegraph
Джексон скончался на 81-м году жизни, пишет The Daily Telegraph Фото:

Умер бывший начальник Генерального штаба Сухопутных войск Великобритании генерал Майк Джексон, который стал известен благодаря решению не блокировать российских миротворцев в Приштине в 1999 году. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

«Майк Джексон умер в возрасте 80 лет», — говорится в материале. Там добавили, что Джексон прослужил 45 лет. Он дважды участвовал в конфликтах в Северной Ирландии. В 1995-1996 годах он командовал дивизией в Боснии, а затем возглавлял Объединенный корпус быстрого реагирования НАТО, впоследствии став командиром сил НАТО в Косово.

В 2003 году был назначен начальником Генштаба, занимал пост три года и получил высшую награду Большого креста ордена Бани в 2004 году. В 2011 году он принес извинения за действия британских войск во время «Кровавого воскресенья».

В 1999 году, после окончания войны в Косово, российские миротворцы прибыли в Приштину в рамках международной миротворческой миссии, согласованной НАТО и ООН. Их главной задачей было обеспечение безопасности в регионе, контролируемом международными силами.

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Умер бывший начальник Генерального штаба Сухопутных войск Великобритании генерал Майк Джексон, который стал известен благодаря решению не блокировать российских миротворцев в Приштине в 1999 году. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph. «Майк Джексон умер в возрасте 80 лет», — говорится в материале. Там добавили, что Джексон прослужил 45 лет. Он дважды участвовал в конфликтах в Северной Ирландии. В 1995-1996 годах он командовал дивизией в Боснии, а затем возглавлял Объединенный корпус быстрого реагирования НАТО, впоследствии став командиром сил НАТО в Косово. В 2003 году был назначен начальником Генштаба, занимал пост три года и получил высшую награду Большого креста ордена Бани в 2004 году. В 2011 году он принес извинения за действия британских войск во время «Кровавого воскресенья». В 1999 году, после окончания войны в Косово, российские миротворцы прибыли в Приштину в рамках международной миротворческой миссии, согласованной НАТО и ООН. Их главной задачей было обеспечение безопасности в регионе, контролируемом международными силами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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