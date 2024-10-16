Скончался генерал Джексон, отказавшийся блокировать миротворцев РФ в Приштине

Умер бывший начальник Генерального штаба Сухопутных войск Великобритании генерал Майк Джексон, который стал известен благодаря решению не блокировать российских миротворцев в Приштине в 1999 году. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.
«Майк Джексон умер в возрасте 80 лет», — говорится в материале. Там добавили, что Джексон прослужил 45 лет. Он дважды участвовал в конфликтах в Северной Ирландии. В 1995-1996 годах он командовал дивизией в Боснии, а затем возглавлял Объединенный корпус быстрого реагирования НАТО, впоследствии став командиром сил НАТО в Косово.
В 2003 году был назначен начальником Генштаба, занимал пост три года и получил высшую награду Большого креста ордена Бани в 2004 году. В 2011 году он принес извинения за действия британских войск во время «Кровавого воскресенья».
В 1999 году, после окончания войны в Косово, российские миротворцы прибыли в Приштину в рамках международной миротворческой миссии, согласованной НАТО и ООН. Их главной задачей было обеспечение безопасности в регионе, контролируемом международными силами.
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