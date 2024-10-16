В горсобрании Копейска создана фракция из одного депутата

В городском собрании Копейска создана фракция ЛДПР, состоящая из одного депутата. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщила депутат Ирина Меркер.
«Прошу зарегистрировать объединение (фракцию) депутатов Либерально-демократической партии России. Состав фракции: Меркер Ирина Александровна», — говорится в уведомлении, направленном Меркер спикеру горсобрания Евгению Гиске.
Ирина Меркер была избрана депутатом как самовыдвиженец под прежней фамилией Труш. Затем она вступила в ЛДПР, позже поменяла партийную принадлежность, перейдя в «Единую Россию».
Теперь Меркер вернулась в ЛДПР. На сайте горсобрания сведения о партийной принадлежности Меркер отсутствуют.
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