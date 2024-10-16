В горсобрании Копейска создана фракция из одного депутата

16 октября 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Фракция ЛДПР в Копейске состоит из одного депутата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городском собрании Копейска создана фракция ЛДПР, состоящая из одного депутата. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщила депутат Ирина Меркер. «Прошу зарегистрировать объединение (фракцию) депутатов Либерально-демократической партии России. Состав фракции: Меркер Ирина Александровна», — говорится в уведомлении, направленном Меркер спикеру горсобрания Евгению Гиске. Ирина Меркер была избрана депутатом как самовыдвиженец под прежней фамилией Труш. Затем она вступила в ЛДПР, позже поменяла партийную принадлежность, перейдя в «Единую Россию». Теперь Меркер вернулась в ЛДПР. На сайте горсобрания сведения о партийной принадлежности Меркер отсутствуют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городском собрании Копейска создана фракция ЛДПР, состоящая из одного депутата. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщила депутат Ирина Меркер. «Прошу зарегистрировать объединение (фракцию) депутатов Либерально-демократической партии России. Состав фракции: Меркер Ирина Александровна», — говорится в уведомлении, направленном Меркер спикеру горсобрания Евгению Гиске. Ирина Меркер была избрана депутатом как самовыдвиженец под прежней фамилией Труш. Затем она вступила в ЛДПР, позже поменяла партийную принадлежность, перейдя в «Единую Россию». Теперь Меркер вернулась в ЛДПР. На сайте горсобрания сведения о партийной принадлежности Меркер отсутствуют.