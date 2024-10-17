Звезда «нулевых» отменил концерт в Екатеринбурге

Александр Шоуа планировал выступить в Екатеринбурге вместе с вокалисткой Дарьей ХрамовойФото: Александр Щербак/ТАСС
Певец Александр Шоуа и группа «Непара» решили не выступать в Екатеринбурге. Артисты планировали порадовать уральцев песнями «Другая причина», «Плачь и смотри», «Милая» 31 октября, но планы внезапно поменялись.
«В соответствии с официальным письмом организатора, концерт Александр Шоуа и группа „Непара“ „Полвека“, запланированный на 31 октября, не состоится», — говорится в сообщении ККТ «Космос». За возвратом денежных средств просят обращаться к билетным операторам.
Также за четыре дня до концерта в Екатеринбурге неожиданно перенесли выступление рэпера Big Baby Tape. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина припомнила, что ранее просила проверить артиста из-за пропаганды наркотиков в песнях. Но связаны ли с этим новые отмены концертов на Урале, ей неизвестно.
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Певец Александр Шоуа и группа «Непара» решили не выступать в Екатеринбурге. Артисты планировали порадовать уральцев песнями «Другая причина», «Плачь и смотри», «Милая» 31 октября, но планы внезапно поменялись. «В соответствии с официальным письмом организатора, концерт Александр Шоуа и группа „Непара“ „Полвека“, запланированный на 31 октября, не состоится», — говорится в сообщении ККТ «Космос». За возвратом денежных средств просят обращаться к билетным операторам. Также за четыре дня до концерта в Екатеринбурге неожиданно перенесли выступление рэпера Big Baby Tape. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина припомнила, что ранее просила проверить артиста из-за пропаганды наркотиков в песнях. Но связаны ли с этим новые отмены концертов на Урале, ей неизвестно.