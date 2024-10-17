Мизулина высказалась об отмене концертов Big Baby Tape на Урале

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина припомнила, что ранее просила проверить рэпера Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин) из-за пропаганды наркотиков в песнях. Но связаны ли с этим новые отмены концертов в Екатеринбурге и Челябинске, ей неизвестно.
«Причины переноса концертов рэпера Big Baby Tape мне неизвестны. Год назад мы обращались в МВД в связи с пропагандой наркотиков. На этом все», — написала Мизулина в своих соцсетях.
На Урале у Big Baby Tape сорвалось минимум два осенних концерта. Сначала артист планировал заехать в Челябинск, затем — в Екатеринбург. Но меньше чем за неделю до мероприятия, выступления перенесли «по техническим причинам». Аналогичные срывы концертов были в июне 2023 года, когда Мизулина выступила с инициативой проверить рэпера на пропаганду употребления наркотических веществ.
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