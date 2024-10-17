Мизулина высказалась об отмене концертов Big Baby Tape на Урале

Мизулина: причины отмены концертов Big Baby Tape на Урале мне неизвестны
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатерина Мизулина на встрече с молодежью. Челябинск, мизулина екатерина
Год назад Екатерина Мизулина направляла обращения на Big Baby Tape в СК, МВД и прокуратуру Фото:

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина припомнила, что ранее просила проверить рэпера Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин) из-за пропаганды наркотиков в песнях. Но связаны ли с этим новые отмены концертов в Екатеринбурге и Челябинске, ей неизвестно.

«Причины переноса концертов рэпера Big Baby Tape мне неизвестны. Год назад мы обращались в МВД в связи с пропагандой наркотиков. На этом все», — написала Мизулина в своих соцсетях.

На Урале у Big Baby Tape сорвалось минимум два осенних концерта. Сначала артист планировал заехать в Челябинск, затем — в Екатеринбург. Но меньше чем за неделю до мероприятия, выступления перенесли «по техническим причинам». Аналогичные срывы концертов были в июне 2023 года, когда Мизулина выступила с инициативой проверить рэпера на пропаганду употребления наркотических веществ.

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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина припомнила, что ранее просила проверить рэпера Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин) из-за пропаганды наркотиков в песнях. Но связаны ли с этим новые отмены концертов в Екатеринбурге и Челябинске, ей неизвестно. «Причины переноса концертов рэпера Big Baby Tape мне неизвестны. Год назад мы обращались в МВД в связи с пропагандой наркотиков. На этом все», — написала Мизулина в своих соцсетях. На Урале у Big Baby Tape сорвалось минимум два осенних концерта. Сначала артист планировал заехать в Челябинск, затем — в Екатеринбург. Но меньше чем за неделю до мероприятия, выступления перенесли «по техническим причинам». Аналогичные срывы концертов были в июне 2023 года, когда Мизулина выступила с инициативой проверить рэпера на пропаганду употребления наркотических веществ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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