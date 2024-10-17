Мизулина высказалась об отмене концертов Big Baby Tape на Урале

Мизулина: причины отмены концертов Big Baby Tape на Урале мне неизвестны

17 октября 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Год назад Екатерина Мизулина направляла обращения на Big Baby Tape в СК, МВД и прокуратуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина припомнила, что ранее просила проверить рэпера Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин) из-за пропаганды наркотиков в песнях. Но связаны ли с этим новые отмены концертов в Екатеринбурге и Челябинске, ей неизвестно. «Причины переноса концертов рэпера Big Baby Tape мне неизвестны. Год назад мы обращались в МВД в связи с пропагандой наркотиков. На этом все», — написала Мизулина в своих соцсетях. На Урале у Big Baby Tape сорвалось минимум два осенних концерта. Сначала артист планировал заехать в Челябинск, затем — в Екатеринбург. Но меньше чем за неделю до мероприятия, выступления перенесли «по техническим причинам». Аналогичные срывы концертов были в июне 2023 года, когда Мизулина выступила с инициативой проверить рэпера на пропаганду употребления наркотических веществ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина припомнила, что ранее просила проверить рэпера Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин) из-за пропаганды наркотиков в песнях. Но связаны ли с этим новые отмены концертов в Екатеринбурге и Челябинске, ей неизвестно. «Причины переноса концертов рэпера Big Baby Tape мне неизвестны. Год назад мы обращались в МВД в связи с пропагандой наркотиков. На этом все», — написала Мизулина в своих соцсетях. На Урале у Big Baby Tape сорвалось минимум два осенних концерта. Сначала артист планировал заехать в Челябинск, затем — в Екатеринбург. Но меньше чем за неделю до мероприятия, выступления перенесли «по техническим причинам». Аналогичные срывы концертов были в июне 2023 года, когда Мизулина выступила с инициативой проверить рэпера на пропаганду употребления наркотических веществ.