Текслер на Совете при президенте озвучил предложения по развитию спорта

18 октября 2024 в 01:08 Размер текста - 17 +

Совет по физкультуре посвящен негосударственным спортивным организациям Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Рабочая группа под руководством губернатора Челябинской области Алексея Текслера подготовила ряд предложений по развитию российского спорта. Они направлены на увеличение вклада физической культуры в достижение национальных целей развития страны. Идеи были озвучены на заседании Совета при президенте Владимире Путине 17 октября на полях форума «Россия — спортивная держава» в Уфе. «Тематика сегодняшнего заседания вызвала значительный интерес среди широкой спортивной общественности. При подготовке мероприятия мы уделили особое внимание реализации поручений президента, направленных на увеличение вклада физической культуры и спорта в достижение национальных целей развития страны и стратегических задач», — отметил Алексей Текслер. На обсуждение Совета вынесли внушительный список предложений. В их числе, к примеру, идея изменить механизм учета негосударственных физкультурно-спортивных организаций, внести спортучреждения в единую информационную систему, совершенствовать механизм управления развитием спорта. Также были высказаны инициативы, касающиеся уточнения обязанностей спортивных федераций. Речь также шла о поддержке негосударственных представителей сферы и стимулировании готовых вкладываться в отрасль инвесторов. На первом заседании обновленного совета по физкультуре президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезагрузки российского спорта. Важную роль в этом играют негосударственные спортивные организации. Глава государства также одобрил идею выдвижения министра Михаила Дегтярева на пост руководителя Олимпийского комитета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рабочая группа под руководством губернатора Челябинской области Алексея Текслера подготовила ряд предложений по развитию российского спорта. Они направлены на увеличение вклада физической культуры в достижение национальных целей развития страны. Идеи были озвучены на заседании Совета при президенте Владимире Путине 17 октября на полях форума «Россия — спортивная держава» в Уфе. «Тематика сегодняшнего заседания вызвала значительный интерес среди широкой спортивной общественности. При подготовке мероприятия мы уделили особое внимание реализации поручений президента, направленных на увеличение вклада физической культуры и спорта в достижение национальных целей развития страны и стратегических задач», — отметил Алексей Текслер. На обсуждение Совета вынесли внушительный список предложений. В их числе, к примеру, идея изменить механизм учета негосударственных физкультурно-спортивных организаций, внести спортучреждения в единую информационную систему, совершенствовать механизм управления развитием спорта. Также были высказаны инициативы, касающиеся уточнения обязанностей спортивных федераций. Речь также шла о поддержке негосударственных представителей сферы и стимулировании готовых вкладываться в отрасль инвесторов. На первом заседании обновленного совета по физкультуре президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезагрузки российского спорта. Важную роль в этом играют негосударственные спортивные организации. Глава государства также одобрил идею выдвижения министра Михаила Дегтярева на пост руководителя Олимпийского комитета.