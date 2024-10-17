Путин высказался об идее выдвинуть Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета

17 октября 2024 в 23:50 Размер текста - 17 +

Путин не против идеи выдвижения Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что не против идеи выдвижения министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета (ОКР). Кандидатуру министра спорта предложил глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. «Предложение, действительно, заслуживает самого внимательного рассмотрения», — сказал Путин. По его словам, «в современных условиях, может, это и оправдано». Бывший президент ОКР Станислав Поздняков решил покинуть должность. Он занимал эту должность с 2018 года. Ранее сообщалось, что он еще месяц назад стал говорить о желании уйти с поста. По словам президента Федерации фехтования России (ФФР) Ильгара Мамедова, кандидатура Михаила Дегтярева — одна из главных на рассмотрении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что не против идеи выдвижения министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета (ОКР). Кандидатуру министра спорта предложил глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. «Предложение, действительно, заслуживает самого внимательного рассмотрения», — сказал Путин. По его словам, «в современных условиях, может, это и оправдано». Бывший президент ОКР Станислав Поздняков решил покинуть должность. Он занимал эту должность с 2018 года. Ранее сообщалось, что он еще месяц назад стал говорить о желании уйти с поста. По словам президента Федерации фехтования России (ФФР) Ильгара Мамедова, кандидатура Михаила Дегтярева — одна из главных на рассмотрении.