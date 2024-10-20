Суд узаконил частные крематории в Екатеринбурге

Кремационные блоки могут принадлежать частным лицам, решили в гордуме Екатеринбурга Фото: URA.RU © URA.RU

Свердловский облсуд признал законным решение гордумы об утверждении положения о похоронной деятельности на территории Екатеринбурга. В частности, в положении введено понятие «кремационные блоки»: они могут принадлежать частным лицам, оказывать прямые услуги без возможности захоронения тел и организации колумбариев. Погребения же остаются в ведении муниципалитета.

Дума утвердила положение в апреле 2024-го года. Прокуратуре города решение не понравилось, она направила протест, который депутаты в июне отклонили. Но с иском в суд обратилась почему-то в итоге группа физлиц (Ольга Верхотурова, Светлана Гавриловская, Наталья Гущина, Вячеслав Синельников). Его рассмотрели в облсуде в сентябре.

«Административное исковое заявление о признании не действующим решения Екатеринбургской городской Думы от 23 апреля 2024 года „Об утверждении Положения ‚О порядке работы и содержания кладбищ и крематория на территории муниципального образования ‚город Екатеринбург‘ оставить без удовлетворения“, — говорится в решении, подписанном судьей Максимом Рудаковым.

Юрист Николай Размочкин в беседе с URA.RU допустил, что истцы могут обжаловать решение суда, это их процессуальное право. «Согласно судебной практике, на которую сослался и областной суд, понятия крематория разделяются на „крематории тип один“ и „крематории тип два“. „Крематорий типа два“ — это кремационные блоки. Они могут существовать в частной собственности, потому не подразумевают мест погребения», — объяснил он.