Медведев раскрыл, как РФ отреагирует на «ядерный шантаж» Киева

У России и КНДР есть договор о партнерстве, в котором закреплены положения о взаимопомощи государств, если возникнет угроза безопасности. В рамках этого договора РФ готова отреагировать на «ядерный шантаж» Киева. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Россия будет реагировать на угрозы безопасности, включая „ядерный шантаж“ со стороны Киева, в рамках договора о партнерстве с КНДР», — говорится в сообщении Медведева, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте». По словам главы Совбеза, статья №4 соглашения между РФ и КНДР предусматривает оказание военной помощи, если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения.
Ранее президент России Владимир Путин предложил Госдуме ратифицировать договор о стратегическом партнерстве с КНДР. Документ был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года в ходе визита российской делегации. Это соглашение предусматривает немедленное реагирование на военные угрозы и поддержку в соответствии с международным правом и законодательствами обеих стран. «Каждая из сторон обязуется не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем. Стороны не допускают использования своей территории третьими государствами в целях нарушения суверенитета», — говорится в договоре.
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