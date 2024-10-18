В Верхней Пышме на улице Сыромолотова ночью 19 октября сгорела неиспользуемая мечеть. Площадь пожара составила 160 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.
«19.10.2024 г. в 01:17 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Сыромолотова. На площади 160 квадратных метров сгорела неэксплуатируемая мечеть», — говорится на сайте ведомства.
Пожар тушили 15 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники. Пролив и разбор сгоревших конструкций завершили почти через четыре часа. Видео происшествия опубликовал telegram-канал «8 район Верхняя Пышма Среднеуральск».
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