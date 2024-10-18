18 октября 2024

В Верхней Пышме сгорела мечеть. Видео

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Пожар тушили 15 сотрудников МЧС (архивное фото)
Пожар тушили 15 сотрудников МЧС (архивное фото) Фото:

В Верхней Пышме на улице Сыромолотова ночью 19 октября сгорела неиспользуемая мечеть. Площадь пожара составила 160 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

«19.10.2024 г. в 01:17 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Сыромолотова. На площади 160 квадратных метров сгорела неэксплуатируемая мечеть», — говорится на сайте ведомства.

Пожар тушили 15 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники. Пролив и разбор сгоревших конструкций завершили почти через четыре часа. Видео происшествия опубликовал telegram-канал «8 район Верхняя Пышма Среднеуральск».

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В Верхней Пышме на улице Сыромолотова ночью 19 октября сгорела неиспользуемая мечеть. Площадь пожара составила 160 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области. «19.10.2024 г. в 01:17 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Сыромолотова. На площади 160 квадратных метров сгорела неэксплуатируемая мечеть», — говорится на сайте ведомства. Пожар тушили 15 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники. Пролив и разбор сгоревших конструкций завершили почти через четыре часа. Видео происшествия опубликовал telegram-канал «8 район Верхняя Пышма Среднеуральск».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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