Призерам научных олимпиад предложили платить как олимпийцам

Победителям международных научных олимпиад нужно платить столько же, сколько получают олимпийские чемпионы. Обладателям золотых медалей предложили перечислять по четыре миллиона рублей. С такой инициативной выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
«Российские школьники и студенты неоднократно доказывали, что наша страна является лучшей в науке. Победители международных олимпиад должны получать достойные призы. Направила письмо вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с инициативой», — написала Лантратова в своем telegram-канале.
Челябинский депутат предложила платить молодежи по четыре миллиона рублей за золотые медали, по 2,5 миллиона — за серебряные, 1,7 миллиона — за бронзовые. Именно столько, уточнила зампред, получают победители Олимпиад из России. Она также предложила создать фонд поддержки талантливой молодежи.
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