18 октября 2024

Призерам научных олимпиад предложили платить как олимпийцам

Победителям научных олимпиад предложили выплачивать по 4 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
АО НИИИТ-РК имени А.М. Брейгина. Челябинск, монтажник, инженер, айти, электротехника, it-технологиии, производство, нииит, сборщик
Поддержка молодых ученых поможет развитию науки Фото:

Победителям международных научных олимпиад нужно платить столько же, сколько получают олимпийские чемпионы. Обладателям золотых медалей предложили перечислять по четыре миллиона рублей. С такой инициативной выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Российские школьники и студенты неоднократно доказывали, что наша страна является лучшей в науке. Победители международных олимпиад должны получать достойные призы. Направила письмо вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с инициативой», — написала Лантратова в своем telegram-канале.

Челябинский депутат предложила платить молодежи по четыре миллиона рублей за золотые медали, по 2,5 миллиона — за серебряные, 1,7 миллиона — за бронзовые. Именно столько, уточнила зампред, получают победители Олимпиад из России. Она также предложила создать фонд поддержки талантливой молодежи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Победителям международных научных олимпиад нужно платить столько же, сколько получают олимпийские чемпионы. Обладателям золотых медалей предложили перечислять по четыре миллиона рублей. С такой инициативной выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «Российские школьники и студенты неоднократно доказывали, что наша страна является лучшей в науке. Победители международных олимпиад должны получать достойные призы. Направила письмо вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с инициативой», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Челябинский депутат предложила платить молодежи по четыре миллиона рублей за золотые медали, по 2,5 миллиона — за серебряные, 1,7 миллиона — за бронзовые. Именно столько, уточнила зампред, получают победители Олимпиад из России. Она также предложила создать фонд поддержки талантливой молодежи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...