Пермяки пожаловались на нехватку неврологов в поликлиниках

23 октября 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Пациентов вместо профильных врачей лечат терапевты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Перми пожаловались, что в поликлиниках Свердловского района невозможно записаться к врачам-неврологам. При этом в медучреждениях им сообщают, что таких специалистов во всем районе сейчас нет. «Обратился в Городскую клиническую больницу (ГКП) №5 к терапевту с острой болью, чтобы записаться на прием к неврологу, так как раньше проходил лечение у этого врача с такой же проблемой. Терапевт сказал, что наш невролог в отпуске, а больше в районе врачей нет. Врач назначил лечение, но это не помогло», — рассказал пермяк корреспонденту агентства. В приложении «К врачу» сказано, что у ГКП №5 четыре филиала. В поликлиниках на улицах Глеба Успенского, 5 и Гусарова, 7 неврологи в отпуске. Один врач — до 25 октября, второй — до 28 октября. В филиале на улице Куйбышева, 111 невролог принимает только по понедельникам и четвергам. На улице Никулина, 10 врач работает каждый день с 8:00 до 14:40, но наличие свободных бирок корреспонденту агентства посмотреть не удалось, так как записаться можно только через терапевта. В минздраве Пермского края URA.RU подтвердили, что невролог в поликлинике на улице Гусарова, 7 находится в отпуске. Но дефицита специалистов в Свердловском районе нет. Неврологи принимают планово по направлению лечащего врача. Запись доступна к неврологам в филиалах ГКП №5 Свердловского района по адресам: ул. Героев Хасана, 26, ул. Куйбышева, 111 (также здесь работает дневной стационар неврологического профиля) и ул. Никулина, 10. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Перми пожаловались, что в поликлиниках Свердловского района невозможно записаться к врачам-неврологам. При этом в медучреждениях им сообщают, что таких специалистов во всем районе сейчас нет. «Обратился в Городскую клиническую больницу (ГКП) №5 к терапевту с острой болью, чтобы записаться на прием к неврологу, так как раньше проходил лечение у этого врача с такой же проблемой. Терапевт сказал, что наш невролог в отпуске, а больше в районе врачей нет. Врач назначил лечение, но это не помогло», — рассказал пермяк корреспонденту агентства. В приложении «К врачу» сказано, что у ГКП №5 четыре филиала. В поликлиниках на улицах Глеба Успенского, 5 и Гусарова, 7 неврологи в отпуске. Один врач — до 25 октября, второй — до 28 октября. В филиале на улице Куйбышева, 111 невролог принимает только по понедельникам и четвергам. На улице Никулина, 10 врач работает каждый день с 8:00 до 14:40, но наличие свободных бирок корреспонденту агентства посмотреть не удалось, так как записаться можно только через терапевта. В минздраве Пермского края URA.RU подтвердили, что невролог в поликлинике на улице Гусарова, 7 находится в отпуске. Но дефицита специалистов в Свердловском районе нет. Неврологи принимают планово по направлению лечащего врача. Запись доступна к неврологам в филиалах ГКП №5 Свердловского района по адресам: ул. Героев Хасана, 26, ул. Куйбышева, 111 (также здесь работает дневной стационар неврологического профиля) и ул. Никулина, 10.