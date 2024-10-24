Пермский театр «У Моста» восхитил москвичей на гастролях в столице

Пермский театр «У Моста» завершил гастроли в Москве. Постановки «Зверь», «Ирландский герой — гордость Запада» и «Яма», сыгранные в Театральном центре «На Страстном», публика приняла с восторгом.
«Такого я не видела никогда и вряд ли увижу! Драма происходит невероятно глубокая, каждый из героев прекрасен в своих эмоциях», — пишет в соцсети «ВКонтакте» Наталья Веселкина после просмотра спектакля «Зверь». Надежда Иванова постановку «Яма» оценивает так: «Сказать, что я в восторге, это ничего не сказать. Прожила маленькую жизнь, прочувствовала весь спектр эмоций, переживаний, мыслей этих женщин. Актрисы играют невероятно, мне кажется, они даже на поклон вышли с эмоциями окончания истории».
Пришли на спектакли театра и пермяки, которые теперь живут в Москве. Бывший заместитель главы Перми Елена Гонцова отметила, что мостовцам удалось впечатлить московского зрителя. «Полный зал и овации стоя. С избалованным московским зрителем это дорогого стоит. Горжусь быть земляком этого прекрасного театра!» — написала она в соцсетях.
Труппа театра «у Моста» уже готовится к следующим гастролям. Они пройдут в конце ноября в белорусских Минске, Могилеве и Гомеле. Пермяки покажут свои спектакли «Ханума» и «Мачеха Саманишвили». Почти все билеты на показы уже раскуплены.
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