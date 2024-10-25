В Перми начали проводить ночные катания на коньках

На лед допускаются только взрослые
Спортивная школа «Орленок» запустила ночные катания на коньках. Выйти на лед можно по пятницам с 23:30. Об этом сообщили в группе «Орленка» в соцсети «ВКонтакте».
«Ночные катания по пятницам с 23:30 до 01:30. Вход только для лиц старше 18 лет. Лица 16-17 лет допускаются в сопровождении родителей или законных представителей», — сказано в сообщении.
Уточняется, что во время катания на ледовой арене будет играть музыка, а свет приглушат. Также гостей развлечет ведущий.
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