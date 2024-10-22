Челябинцев попросили воздержаться от поездок за рулем из-за снега

В Челябинской области ночью 23 октября ожидаются осадки с заморозками. В связи с этим в Госавтоинспекции региона призвали водителей минимизировать поездки за рулем и быть более внимательными на дороге.
«Ночью 23 октября ожидается дождь с мокрым снегом, а температура опустится до двух градусов со знаком минус. Днем будут небольшие дожди и похолодание до минус семи градусов. Рекомендуем водителям быть более внимательными на дороге», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.
Тех, кто собирается сесть за руль, призвали соблюдать безопасную дистанцию, боковой интервал и скоростной режим. Также водителей попросили проявлять внимательность у мест скопления людей и близ социальных учреждений.
Как ранее писало URA.RU, 23 октября в Челябинской области ожидается гололед. Ночью пройдут небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом.
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