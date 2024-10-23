Генпрокурор Техаса подал в суд на Байдена

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На Байдена подали в суд из-за нарушения закона
На Байдена подали в суд из-за нарушения закона Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон обвинил администрацию президента США Джо Байдена в нарушении федерального закона, отказавшись предоставить информацию о гражданстве избирателей. По его словам, это создает препятствия для проведения свободных и справедливых выборов в штате.

«Администрация Байдена-Харрис отказалась соблюдать федеральный закон <...> Закон требует, чтобы они предоставили важную информацию о гражданстве почти полумиллиона потенциально не имеющих права голоса избирателей. Поскольку администрация Байдена-Харриса решила проигнорировать закон, я увижу их в суде», — заявил Пакстон. Об этом он написал на своей страничке в соцсети Х.

Выборы президента в США пройдут в ноябре 2024 года. В последнее время прогнозируется победа кандидата в американские лидеры Дональда Трампа. По мнению The Economist он может рассчитывать на поддержку 276 выборщиков, в то время как другой кандидат Камала Харрис на 262 голоса.

Ранее во время выступления в штабе демократов в штате Нью-Гемпшир Байден, отдавший свое место в президентской гонке Харрис, призвал к политическому устранению Трампа. Глава США считает, что возвращение бизнесмена к власти нанесет  вред политической стабильности и социальному спокойствию в стране.

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Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон обвинил администрацию президента США Джо Байдена в нарушении федерального закона, отказавшись предоставить информацию о гражданстве избирателей. По его словам, это создает препятствия для проведения свободных и справедливых выборов в штате. «Администрация Байдена-Харрис отказалась соблюдать федеральный закон <...> Закон требует, чтобы они предоставили важную информацию о гражданстве почти полумиллиона потенциально не имеющих права голоса избирателей. Поскольку администрация Байдена-Харриса решила проигнорировать закон, я увижу их в суде», — заявил Пакстон. Об этом он написал на своей страничке в соцсети Х. Выборы президента в США пройдут в ноябре 2024 года. В последнее время прогнозируется победа кандидата в американские лидеры Дональда Трампа. По мнению The Economist он может рассчитывать на поддержку 276 выборщиков, в то время как другой кандидат Камала Харрис на 262 голоса. Ранее во время выступления в штабе демократов в штате Нью-Гемпшир Байден, отдавший свое место в президентской гонке Харрис, призвал к политическому устранению Трампа. Глава США считает, что возвращение бизнесмена к власти нанесет  вред политической стабильности и социальному спокойствию в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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