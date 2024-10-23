Песков оценил вероятность вступления стран-членов НАТО в БРИКС

Членство в НАТО — не препятствие для вступления в БРИКС, заявил Песков
новость из сюжетаСаммит БРИКС 2024 в Казани
Страны-члены НАТО могут вступать в объединение БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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«С точки зрения БРИКС и основных подходов БРИКС каких-то возражений здесь нет», — заявил Песков. Его слова передает РИА Новости.
В Казани проходит саммит БРИКС. На него приехали лидеры 22 стран мира.
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