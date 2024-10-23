Песков оценил вероятность вступления стран-членов НАТО в БРИКС

Песков допустил, что страны-члены НАТО вступят в БРИКС
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Членство в НАТО — не препятствие для вступления в БРИКС, заявил Песков
Членство в НАТО — не препятствие для вступления в БРИКС, заявил Песков Фото:
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Саммит БРИКС 2024 в Казани

Страны-члены НАТО могут вступать в объединение БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«С точки зрения БРИКС и основных подходов БРИКС каких-то возражений здесь нет», — заявил Песков. Его слова передает РИА Новости.

В Казани проходит саммит БРИКС. На него приехали лидеры 22 стран мира. 

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Страны-члены НАТО могут вступать в объединение БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «С точки зрения БРИКС и основных подходов БРИКС каких-то возражений здесь нет», — заявил Песков. Его слова передает РИА Новости. В Казани проходит саммит БРИКС. На него приехали лидеры 22 стран мира. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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