Чемезов набросился на Набиуллину из-за ключевой ставки

Консервативная финансовая политика РФ может привести к падению производства и потребления при высоком темпе инфляции. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, добавив, что из-за высокой ключевой ставки Центробанка его корпорация может остановить экспорт высокотехнологичной продукции.
«Консервативная финансовая политика может привести к стагфляции», — заявил Сергей Чемезов на заседании Совета Федерации, трансляция велась на странице верхней палаты парламента в соцсети «ВКонтакте». Глава «Ростеха» пояснил, что стагфляция — одновременное падение и производства, и потребления, сопровождающееся высокими темпами инфляции. Чемезов подчеркнул, что результатом консервативной финансовой политики политики станет рост уровня безработицы и цен.
Также он отметил, что, если в России не изменится ситуация с повышением ключевой ставки Центробанка, «Ростех» может остановить вывоз высокотехнологичной продукции: самолетов, ПВО, кораблей и другой. Чемезов рассказал, что его корпорация берет кредиты на производство, а при такой ставке вся прибыль с произведенной продукции уходит на оплату процента. В конечном счете, добавил глава корпорации, высокая ключевая ставка ЦБ приведет к банкротству многих предприятий. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что решение о повышении ключевой ставки 25 октября не определено.
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