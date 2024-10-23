23 октября 2024

В ХМАО отменен оправдательный приговор бывшему гендиректору «ЮРЭСК»

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина обвиняется в хищениях на сумму 2 000 000 рублей
Мужчина обвиняется в хищениях на сумму 2 000 000 рублей Фото:

Прокуратура ХМАО добилась отмены оправдательного приговора в отношении жителя Московской области, который ранее занимал пост гендиректора электросетевой компании «ЮРЭСК». Информация об этом указана на официальном сайте ведомства. Мужчина обвиняется в растрате на сумму более 2 000 000 рублей. 

«Приговором Ханты-Мансийского районного суда житель Московской области оправдан по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Гособвинитель, не согласившись с судебным решением, внес апелляционное представление, в котором поставил вопрос об отмене приговора в связи с существенными нарушениями уголовного и уголовно-процессуального законов, допущенными при рассмотрении дела», — указано на официальном сайте прокуратуры Ханты-Мансийского округа.

Судебная коллегия по уголовным делам суха ХМАО отменила оправдательный приговор в отношении мужчины. А материалы уголовного дела будут направлены на рассмотрение суда в ином составе заседателей.

Как предполагает следствие, в период с 2017 по 2019 гг. обвиняемый, являясь генеральным директором компании «ЮРЭСК», оформил фиктивное трудоустройство двух человек. И «заработал» на этом 2 000 000 рублей.

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Прокуратура ХМАО добилась отмены оправдательного приговора в отношении жителя Московской области, который ранее занимал пост гендиректора электросетевой компании «ЮРЭСК». Информация об этом указана на официальном сайте ведомства. Мужчина обвиняется в растрате на сумму более 2 000 000 рублей.  «Приговором Ханты-Мансийского районного суда житель Московской области оправдан по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Гособвинитель, не согласившись с судебным решением, внес апелляционное представление, в котором поставил вопрос об отмене приговора в связи с существенными нарушениями уголовного и уголовно-процессуального законов, допущенными при рассмотрении дела», — указано на официальном сайте прокуратуры Ханты-Мансийского округа. Судебная коллегия по уголовным делам суха ХМАО отменила оправдательный приговор в отношении мужчины. А материалы уголовного дела будут направлены на рассмотрение суда в ином составе заседателей. Как предполагает следствие, в период с 2017 по 2019 гг. обвиняемый, являясь генеральным директором компании «ЮРЭСК», оформил фиктивное трудоустройство двух человек. И «заработал» на этом 2 000 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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