Замгубернатора ХМАО Елена Майер дала жесткие установки мэриям на коллегии депкультуры. Источник в культурном истеблишменте региона рассказал URA.RU, что чиновница устроила разнос руководителям подконтрольных ей сфер (образование, культура и спорт — прим. URA.RU) в муниципалитетах и намекнула, что если на территориях не будут решать проблемы, то главы департаментов могут быстро распрощаться с должностями.
«Майер намекнула, что если на территориях не будут решать проблемы, то главы департаментов могут быстро распрощаться с должностями. При этом, многие подведомственные учреждения она, наоборот, похвалила. Присутствовавшие на коллегии внушение восприняли — домой, как говорят, вернулись в глубокой задумчивости», — отмечает инсайдер.
Дозвониться до вице-губернатора на момент публикации новости не удалось. Однако на ее странице «Вконтакте» размещена публикация, в которой указано, что до конца года чиновница намерена отправиться в небольшой тур по муниципалитетам, чтобы лично проинспектировать часть вверенных ей учреждений.
Ранее URA.RU писало о первой отставке в подконтрольном Майер спортблоке. Тренер хоккейного клуба «Югра» Сергей Решетников отстранен от работы.
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