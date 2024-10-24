Вице-губернатор ХМАО дала жесткие установки мэриям. Инсайд

Замгубернатора ХМАО Майер намекнула подчиненным на кадровые чистки
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый зам губернатора ХМАО по культуре, образованию и спорту Елена Майер сделала внушение подчиненным
Новый зам губернатора ХМАО по культуре, образованию и спорту Елена Майер сделала внушение подчиненным Фото:

Замгубернатора ХМАО Елена Майер дала жесткие установки мэриям на коллегии депкультуры. Источник в культурном истеблишменте региона рассказал URA.RU, что чиновница устроила разнос руководителям подконтрольных ей сфер (образование, культура и спорт — прим. URA.RU) в муниципалитетах и намекнула, что если на территориях не будут решать проблемы, то главы департаментов могут быстро распрощаться с должностями.

«Майер намекнула, что если на территориях не будут решать проблемы, то главы департаментов могут быстро распрощаться с должностями. При этом, многие подведомственные учреждения она, наоборот, похвалила. Присутствовавшие на коллегии внушение восприняли — домой, как говорят, вернулись в глубокой задумчивости», — отмечает инсайдер.

Дозвониться до вице-губернатора на момент публикации новости не удалось. Однако на ее странице «Вконтакте» размещена публикация, в которой указано, что до конца года чиновница намерена отправиться в небольшой тур по муниципалитетам, чтобы лично проинспектировать часть вверенных ей учреждений.

Ранее URA.RU писало о первой отставке в подконтрольном Майер спортблоке. Тренер хоккейного клуба «Югра» Сергей Решетников отстранен от работы.

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Замгубернатора ХМАО Елена Майер дала жесткие установки мэриям на коллегии депкультуры. Источник в культурном истеблишменте региона рассказал URA.RU, что чиновница устроила разнос руководителям подконтрольных ей сфер (образование, культура и спорт — прим. URA.RU) в муниципалитетах и намекнула, что если на территориях не будут решать проблемы, то главы департаментов могут быстро распрощаться с должностями. «Майер намекнула, что если на территориях не будут решать проблемы, то главы департаментов могут быстро распрощаться с должностями. При этом, многие подведомственные учреждения она, наоборот, похвалила. Присутствовавшие на коллегии внушение восприняли — домой, как говорят, вернулись в глубокой задумчивости», — отмечает инсайдер. Дозвониться до вице-губернатора на момент публикации новости не удалось. Однако на ее странице «Вконтакте» размещена публикация, в которой указано, что до конца года чиновница намерена отправиться в небольшой тур по муниципалитетам, чтобы лично проинспектировать часть вверенных ей учреждений. Ранее URA.RU писало о первой отставке в подконтрольном Майер спортблоке. Тренер хоккейного клуба «Югра» Сергей Решетников отстранен от работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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