28 октября 2024

СМИ сбежавшего иноагента Колезева лишили лицензии в Екатеринбурге

Екатеринбургское издание It’s My City окончательно лишили лицензии
© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Свердловский облсуд отказал IMC в удовлетворении жалобы Фото:

Свердловский облсуд отказал в удовлетворении жалобы екатеринбургского издания It’s My City (IMC, заблокирован Роскомнадзором) по делу об отзыве свидетельства о регистрации СМИ. Представители агентства пытались оспорить решение Октябрьского райсуда, рассказали в telegram-канале редакции прессы.

«Суд отказал в удовлетворении нашей жалобы. Таким образом решение Октябрьского суда Екатеринбурга о признании недействительным свидетельства о регистрации СМИ It’s My City вступило в силу», — следует из поста. По словам представителя издания Алексея Бушмакова, данное решение оспорят в кассационной инстанции.

Свидетельство о регистрации СМИ у IMC отозвали 19 июля 2024-го. Поводом для этого стал иск Роскомнадзора. Издание заблокировали еще в марте 2022-го, объяснив это тем, что публикация агентства несла в себе заведомо ложную информацию о действиях армии РФ на Украине. Журналиста и учредителя редакции Дмитрия Колезева в ноябре того же года признали иностранным агентом и объявили в федеральный розыск. В июне 2024-го Басманный суд Москвы арестовал его заочно.

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Свердловский облсуд отказал в удовлетворении жалобы екатеринбургского издания It’s My City (IMC, заблокирован Роскомнадзором) по делу об отзыве свидетельства о регистрации СМИ. Представители агентства пытались оспорить решение Октябрьского райсуда, рассказали в telegram-канале редакции прессы. «Суд отказал в удовлетворении нашей жалобы. Таким образом решение Октябрьского суда Екатеринбурга о признании недействительным свидетельства о регистрации СМИ It’s My City вступило в силу», — следует из поста. По словам представителя издания Алексея Бушмакова, данное решение оспорят в кассационной инстанции. Свидетельство о регистрации СМИ у IMC отозвали 19 июля 2024-го. Поводом для этого стал иск Роскомнадзора. Издание заблокировали еще в марте 2022-го, объяснив это тем, что публикация агентства несла в себе заведомо ложную информацию о действиях армии РФ на Украине. Журналиста и учредителя редакции Дмитрия Колезева в ноябре того же года признали иностранным агентом и объявили в федеральный розыск. В июне 2024-го Басманный суд Москвы арестовал его заочно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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