СМИ сбежавшего иноагента Колезева лишили лицензии в Екатеринбурге

Свердловский облсуд отказал в удовлетворении жалобы екатеринбургского издания It’s My City (IMC, заблокирован Роскомнадзором) по делу об отзыве свидетельства о регистрации СМИ. Представители агентства пытались оспорить решение Октябрьского райсуда, рассказали в telegram-канале редакции прессы.
«Суд отказал в удовлетворении нашей жалобы. Таким образом решение Октябрьского суда Екатеринбурга о признании недействительным свидетельства о регистрации СМИ It’s My City вступило в силу», — следует из поста. По словам представителя издания Алексея Бушмакова, данное решение оспорят в кассационной инстанции.
Свидетельство о регистрации СМИ у IMC отозвали 19 июля 2024-го. Поводом для этого стал иск Роскомнадзора. Издание заблокировали еще в марте 2022-го, объяснив это тем, что публикация агентства несла в себе заведомо ложную информацию о действиях армии РФ на Украине. Журналиста и учредителя редакции Дмитрия Колезева в ноябре того же года признали иностранным агентом и объявили в федеральный розыск. В июне 2024-го Басманный суд Москвы арестовал его заочно.
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