Производитель жевательной резинки Love is наказал челябинскую бизнесвумен

30 октября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Заплатить за жевательную резинку придется в восемь раз меньше претензий Фото: Александр Елизаров © URA.RU Производитель жевательной резинки Love is, Minikim Holland B.V. из Голландии, взыскал компенсацию с бизнесвумен Алены Пупыниной из Бродокалмака (Челябинская область) за нарушение исключительных прав. Как следует из судебных документов, предпринимателю придется заплатить 10 тысяч рублей. «Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с индивидуального предпринимателя Пупыниной Алены Юрьевны в пользу Minikim Holland B.V. компенсацию за нарушение прав на использование произведения в размере 10 тысяч рублей», — следует из судебного решения, которое имеется в распоряжении URA.RU. Истец располагается в городе Тилбурге. Компания владеет брендом популярной жевательной резинки. Спорная сумма составила 80 тысяч рублей. Сумма складывалась из двух составляющих: прав на использование произведения и товарного знака. После вынесенного решения взыскатель изменился. Заплатить компенсацию предстоит московской компании «СП райтс сервисиз». Фирма получила права на взыскание по договору уступки требований. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Бизнес-леди на электронное письмо не ответила. Юрист, который вел дело со стороны истца, на месте отсутствовал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Производитель жевательной резинки Love is, Minikim Holland B.V. из Голландии, взыскал компенсацию с бизнесвумен Алены Пупыниной из Бродокалмака (Челябинская область) за нарушение исключительных прав. Как следует из судебных документов, предпринимателю придется заплатить 10 тысяч рублей. «Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с индивидуального предпринимателя Пупыниной Алены Юрьевны в пользу Minikim Holland B.V. компенсацию за нарушение прав на использование произведения в размере 10 тысяч рублей», — следует из судебного решения, которое имеется в распоряжении URA.RU. Истец располагается в городе Тилбурге. Компания владеет брендом популярной жевательной резинки. Спорная сумма составила 80 тысяч рублей. Сумма складывалась из двух составляющих: прав на использование произведения и товарного знака. После вынесенного решения взыскатель изменился. Заплатить компенсацию предстоит московской компании «СП райтс сервисиз». Фирма получила права на взыскание по договору уступки требований. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Бизнес-леди на электронное письмо не ответила. Юрист, который вел дело со стороны истца, на месте отсутствовал.