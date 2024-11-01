На передаче «Жди меня» появится новая ведущая

Российская актриса Карина Андоленко стала новой ведущей популярной телепрограммы «Жди меня» на канале НТВ. Она будет вести программу совместно с артистом Александром Лазаревым. Новость об ее назначении была официально объявлена в рамках пресс-релиза телеканала.
«Саш, вот ты сказал 30 лет, и я внезапно поняла, что программа „Жди меня“ существует почти столько, сколько я себя помню. <...> Я счастлива и очень горда, что стала сегодня частью этого большого дела. И мне уже не терпится сказать знаменитое: итак, мы начинаем» — заявила Андоленко, ее слова приводит Starhit. Актриса также поделилась, что смотрела передачу будучи еще школьницей. Она отметила, что проект всегда дарил людям самое главное в любые времена — надежду.
По словам Карины Андоленко, участие в проекте «Жди меня» для нее является значимым шагом в карьере и представляет собой выход из зоны комфорта, так как до этого она никогда не работала ведущей. Актриса также поделилась положительными впечатлениями о сотрудничестве с Лазаревым, отметив его профессионализм и доброжелательность.
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