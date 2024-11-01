На передаче «Жди меня» появится новая ведущая

Вместо Алены Бабенко передачу «Жди меня» будет вести актриса Карина Андоленко
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В программе "Жди меня" на НТВ появится новая ведущая
В программе "Жди меня" на НТВ появится новая ведущая Фото:

Российская актриса Карина Андоленко стала новой ведущей популярной телепрограммы «Жди меня» на канале НТВ. Она будет вести программу совместно с артистом Александром Лазаревым. Новость об ее назначении была официально объявлена в рамках пресс-релиза телеканала.

«Саш, вот ты сказал 30 лет, и я внезапно поняла, что программа „Жди меня“ существует почти столько, сколько я себя помню. <...> Я счастлива и очень горда, что стала сегодня частью этого большого дела. И мне уже не терпится сказать знаменитое: итак, мы начинаем» — заявила Андоленко, ее слова приводит Starhit. Актриса также поделилась, что смотрела передачу будучи еще школьницей. Она отметила, что проект всегда дарил людям самое главное в любые времена — надежду. 

По словам Карины Андоленко, участие в проекте «Жди меня» для нее является значимым шагом в карьере и представляет собой выход из зоны комфорта, так как до этого она никогда не работала ведущей. Актриса также поделилась положительными впечатлениями о сотрудничестве с Лазаревым, отметив его профессионализм и доброжелательность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская актриса Карина Андоленко стала новой ведущей популярной телепрограммы «Жди меня» на канале НТВ. Она будет вести программу совместно с артистом Александром Лазаревым. Новость об ее назначении была официально объявлена в рамках пресс-релиза телеканала. «Саш, вот ты сказал 30 лет, и я внезапно поняла, что программа „Жди меня“ существует почти столько, сколько я себя помню. <...> Я счастлива и очень горда, что стала сегодня частью этого большого дела. И мне уже не терпится сказать знаменитое: итак, мы начинаем» — заявила Андоленко, ее слова приводит Starhit. Актриса также поделилась, что смотрела передачу будучи еще школьницей. Она отметила, что проект всегда дарил людям самое главное в любые времена — надежду.  По словам Карины Андоленко, участие в проекте «Жди меня» для нее является значимым шагом в карьере и представляет собой выход из зоны комфорта, так как до этого она никогда не работала ведущей. Актриса также поделилась положительными впечатлениями о сотрудничестве с Лазаревым, отметив его профессионализм и доброжелательность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...