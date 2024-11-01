01 ноября 2024

Боец СВО из ХМАО пытается доказать, что его по ошибке признали дезертиром

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бойца СВО по ошибке объявили в СОЧ
Бойца СВО по ошибке объявили в СОЧ Фото:

Боец СВО из ХМАО пытается доказать, что не оставлял военную часть самовольно. Своей ситуацией он поделился с журналистом URA.RU.

«Я приехал в реабилитационный центр из-за многочисленных ранений, хотел попасть на военно-врачебную комиссию. В обязательном порядке отчитывался по справкам старшему в подразделении, а потом так вышло, что меня и всех ребят, которые лечатся дома, объявили в СОЧ [самовольное оставление части]», — поделился с агентством боец.

По словам военнослужащего, после ухода в отпуск старшего по подразделению, начались проблемы. Приехавшая проверка не досчиталась рядовых и объявила их как солдат, которые самовольно оставили расположение воинской части. Сложившиеся обстоятельства усложнили бойцу прохождение врачебной комиссии. Сейчас он вместе с юристами пытается объясниться перед начальством.

Агентство направило официальный запрос в Министерство обороны Российской Федерации. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боец СВО из ХМАО пытается доказать, что не оставлял военную часть самовольно. Своей ситуацией он поделился с журналистом URA.RU. «Я приехал в реабилитационный центр из-за многочисленных ранений, хотел попасть на военно-врачебную комиссию. В обязательном порядке отчитывался по справкам старшему в подразделении, а потом так вышло, что меня и всех ребят, которые лечатся дома, объявили в СОЧ [самовольное оставление части]», — поделился с агентством боец. По словам военнослужащего, после ухода в отпуск старшего по подразделению, начались проблемы. Приехавшая проверка не досчиталась рядовых и объявила их как солдат, которые самовольно оставили расположение воинской части. Сложившиеся обстоятельства усложнили бойцу прохождение врачебной комиссии. Сейчас он вместе с юристами пытается объясниться перед начальством. Агентство направило официальный запрос в Министерство обороны Российской Федерации. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...