Боец СВО из ХМАО пытается доказать, что его по ошибке признали дезертиром

Боец СВО из ХМАО пытается доказать, что не оставлял военную часть самовольно. Своей ситуацией он поделился с журналистом URA.RU.
«Я приехал в реабилитационный центр из-за многочисленных ранений, хотел попасть на военно-врачебную комиссию. В обязательном порядке отчитывался по справкам старшему в подразделении, а потом так вышло, что меня и всех ребят, которые лечатся дома, объявили в СОЧ [самовольное оставление части]», — поделился с агентством боец.
По словам военнослужащего, после ухода в отпуск старшего по подразделению, начались проблемы. Приехавшая проверка не досчиталась рядовых и объявила их как солдат, которые самовольно оставили расположение воинской части. Сложившиеся обстоятельства усложнили бойцу прохождение врачебной комиссии. Сейчас он вместе с юристами пытается объясниться перед начальством.
Агентство направило официальный запрос в Министерство обороны Российской Федерации. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
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