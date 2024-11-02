В Екатеринбурге мужчина напал на подростка в автобусе, следовавшем по маршруту №42, потому что пострадавший отказывался платить за проезд из-за отсутствия оплаты по QR-коду. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«В автобусе №42 взрослый мужчина напал на подростка из-за отказа оплачивать проезд, так как не было оплаты по QR-коду. Закончилось все тем, что компания подростков оскорбила кондуктора, но кондуктор не растерялась и выдала панч (едкий словесный выпад — прим. URA.RU) про маму подростка», — передает telegram-канал «Бандитский центр».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ ожидается.
Новый вид оплаты в автобусах, позволяющий сэкономить 13 рублей на поездке, появился 10 октября. Изначально на скидки для пассажиров согласилась только половина перевозчиков, однако к 18 октября в администрации заявили, что оставшаяся часть компаний все-таки приняла нововведения. У оплаты проезда по QR-кодам были сбои пару дней подряд — 21 и 22 октября.
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