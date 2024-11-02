02 ноября 2024

В Екатеринбурге мужчина напал на подростка прямо в автобусе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидание автобуса в Академическом районе. Екатеринбург, зима, автобус, общественный транспорт, пассажиры автобуса, ожидание автобуса
Компания подростков оскорбила кондуктора перед тем, как покинуть автобус (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге мужчина напал на подростка в автобусе, следовавшем по маршруту №42, потому что пострадавший отказывался платить за проезд из-за отсутствия оплаты по QR-коду. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«В автобусе №42 взрослый мужчина напал на подростка из-за отказа оплачивать проезд, так как не было оплаты по QR-коду. Закончилось все тем, что компания подростков оскорбила кондуктора, но кондуктор не растерялась и выдала панч (едкий словесный выпад — прим. URA.RU) про маму подростка», — передает telegram-канал «Бандитский центр».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ ожидается.

Новый вид оплаты в автобусах, позволяющий сэкономить 13 рублей на поездке, появился 10 октября. Изначально на скидки для пассажиров согласилась только половина перевозчиков, однако к 18 октября в администрации заявили, что оставшаяся часть компаний все-таки приняла нововведения. У оплаты проезда по QR-кодам были сбои пару дней подряд — 21 и 22 октября.

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В Екатеринбурге мужчина напал на подростка в автобусе, следовавшем по маршруту №42, потому что пострадавший отказывался платить за проезд из-за отсутствия оплаты по QR-коду. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «В автобусе №42 взрослый мужчина напал на подростка из-за отказа оплачивать проезд, так как не было оплаты по QR-коду. Закончилось все тем, что компания подростков оскорбила кондуктора, но кондуктор не растерялась и выдала панч (едкий словесный выпад — прим. URA.RU) про маму подростка», — передает telegram-канал «Бандитский центр». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ ожидается. Новый вид оплаты в автобусах, позволяющий сэкономить 13 рублей на поездке, появился 10 октября. Изначально на скидки для пассажиров согласилась только половина перевозчиков, однако к 18 октября в администрации заявили, что оставшаяся часть компаний все-таки приняла нововведения. У оплаты проезда по QR-кодам были сбои пару дней подряд — 21 и 22 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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