Жители Березников, в отличие от пермяков, раскупили билеты на концерт «На-На»

В Пермском крае популярная группа «На-На » даст на этой неделе два концерта. В Березниках музыканты выступят с сольным шоу, а в Перми вместе с другими звездами 80-90-х станут участниками дискотеки «Союз». По данным сервисов продажи билетов, в Березниках концерт пройдет с аншлагом, а в Перми еще остается множество свободных мест.
«В Березниках „На-На “ выступит в субботу. В зале ДК Ленина осталось менее 20 свободных мест. Шоу „Дискотека Союз“ в Пермском цирке пройдет в пятницу. На него еще не проданы более 150 билетов», — передает корреспондент URA.RU, следящий за ходом продаж.
Последний раз музыканты «На-На » выступали в Перми месяц назад. Тогда их выступление состоялось в одном из ресторанов города. В 2022 году шоу группы отменили — коллектив уехал на гастроли в Казахстан.
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