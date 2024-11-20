20 ноября 2024

Жители Березников, в отличие от пермяков, раскупили билеты на концерт «На-На»

© Служба новостей «URA.RU»
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Группа «На-На» даст два концерта в Пермском крае
Группа «На-На» даст два концерта в Пермском крае Фото:

В Пермском крае популярная группа «На-На » даст на этой неделе два концерта. В Березниках музыканты выступят с сольным шоу, а в Перми вместе с другими звездами 80-90-х станут участниками дискотеки «Союз». По данным сервисов продажи билетов, в Березниках концерт пройдет с аншлагом, а в Перми еще остается множество свободных мест.

«В Березниках „На-На “ выступит в субботу. В зале ДК Ленина осталось менее 20 свободных мест. Шоу „Дискотека Союз“ в Пермском цирке пройдет в пятницу. На него еще не проданы более 150 билетов», — передает корреспондент URA.RU, следящий за ходом продаж.

Последний раз музыканты «На-На » выступали в Перми месяц назад. Тогда их выступление состоялось в одном из ресторанов города. В 2022 году шоу группы отменили — коллектив уехал на гастроли в Казахстан. 

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В Пермском крае популярная группа «На-На » даст на этой неделе два концерта. В Березниках музыканты выступят с сольным шоу, а в Перми вместе с другими звездами 80-90-х станут участниками дискотеки «Союз». По данным сервисов продажи билетов, в Березниках концерт пройдет с аншлагом, а в Перми еще остается множество свободных мест. «В Березниках „На-На “ выступит в субботу. В зале ДК Ленина осталось менее 20 свободных мест. Шоу „Дискотека Союз“ в Пермском цирке пройдет в пятницу. На него еще не проданы более 150 билетов», — передает корреспондент URA.RU, следящий за ходом продаж. Последний раз музыканты «На-На » выступали в Перми месяц назад. Тогда их выступление состоялось в одном из ресторанов города. В 2022 году шоу группы отменили — коллектив уехал на гастроли в Казахстан. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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