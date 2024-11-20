20 ноября 2024

Пермский турагент рассказала, когда нужно покупать горящие туры

Турагент из Перми Балыбердина: горящие путевки нужно покупать в течение часа
© Служба новостей «URA.RU»
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Горящий тур лучше бронировать сразу, иначе кто-то купит раньше
Горящий тур лучше бронировать сразу, иначе кто-то купит раньше Фото:

Жителям Перми рекомендуют не откладывать покупки горящих туров. Обычно такие предложения раскупают в течении от одного до двух часов после публикации объявления. Затем информация о туре теряет свою актуальность, рассказала директор пермского туристического агентства «А-Тур» в своем telegram-канале «Алина турагент».

«50% всех горящих туров — актуальны всего один-два часа после публикации. 30% всех горящих туров — актуальны в течение четырех-пяти часов после публикации», — сказано в сообщении.

Турагент уточнила, что остальные 20% предложений разбирают за один-два дня. Если информация о горящем туре опубликована ранее, таких путевок в наличии уже нет.

Ранее URA.RU рассказало, куда дети до 12 лет могут полететь бесплатно. Акции на проживание и перелет периодически устраивают разные страны.

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Жителям Перми рекомендуют не откладывать покупки горящих туров. Обычно такие предложения раскупают в течении от одного до двух часов после публикации объявления. Затем информация о туре теряет свою актуальность, рассказала директор пермского туристического агентства «А-Тур» в своем telegram-канале «Алина турагент». «50% всех горящих туров — актуальны всего один-два часа после публикации. 30% всех горящих туров — актуальны в течение четырех-пяти часов после публикации», — сказано в сообщении. Турагент уточнила, что остальные 20% предложений разбирают за один-два дня. Если информация о горящем туре опубликована ранее, таких путевок в наличии уже нет. Ранее URA.RU рассказало, куда дети до 12 лет могут полететь бесплатно. Акции на проживание и перелет периодически устраивают разные страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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