В Перми возведут новую школу за 1,4 млрд рублей

В Перми построят новую школу на 1050 мест в Ленинском районе. В здании предусмотрят не только кабинеты, но и мастерские, кухню, читальный и спортивный залы. Начальная цена контракта составила 1,4 млрд рублей, сказано на официальном сайте губернатора Пермского края.
«Новое здание расположится на участке, ограниченном улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского. В школе разместят кабинеты для учащихся 1–11 классов. Кроме того, там будут классы для уроков информатики, химии и физики с лаборантскими, столярная и слесарная мастерские для уроков труда», — уточняется на сайте.
Школу планируется построить к концу 2026 года. Помимо нового корпуса, в плане предусмотрены стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, универсальная баскетбольная площадка, тренажеры и зона тихого отдыха.
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