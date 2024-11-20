20 ноября 2024

В Перми возведут новую школу за 1,4 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая школа сможет принять 1050 учеников
Новая школа сможет принять 1050 учеников Фото:

В Перми построят новую школу на 1050 мест в Ленинском районе. В здании предусмотрят не только кабинеты, но и мастерские, кухню, читальный и спортивный залы. Начальная цена контракта составила 1,4 млрд рублей, сказано на официальном сайте губернатора Пермского края.

«Новое здание расположится на участке, ограниченном улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского. В школе разместят кабинеты для учащихся 1–11 классов. Кроме того, там будут классы для уроков информатики, химии и физики с лаборантскими, столярная и слесарная мастерские для уроков труда», — уточняется на сайте.

Школу планируется построить к концу 2026 года. Помимо нового корпуса, в плане предусмотрены стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, универсальная баскетбольная площадка, тренажеры и зона тихого отдыха.

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В Перми построят новую школу на 1050 мест в Ленинском районе. В здании предусмотрят не только кабинеты, но и мастерские, кухню, читальный и спортивный залы. Начальная цена контракта составила 1,4 млрд рублей, сказано на официальном сайте губернатора Пермского края. «Новое здание расположится на участке, ограниченном улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского. В школе разместят кабинеты для учащихся 1–11 классов. Кроме того, там будут классы для уроков информатики, химии и физики с лаборантскими, столярная и слесарная мастерские для уроков труда», — уточняется на сайте. Школу планируется построить к концу 2026 года. Помимо нового корпуса, в плане предусмотрены стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, универсальная баскетбольная площадка, тренажеры и зона тихого отдыха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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