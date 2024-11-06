Перед дракой дети о чем-то разговаривали (архивное фото)
В Екатеринбурге трое подростков избили мальчика на улице Ачинской (Железнодорожный район). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Трое подростков избили мальчика на ул. Ачинской в Екатеринбурге. Инцидент случился сегодня вечером. Вначале они стояли и о чем-то бурно беседовали, но в какой-то момент мальчик пытался уйти, и тогда остальные начали его бить», — передает telegram-канал «Безумный Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился в городскую полицию за комментарием. Ответ ожидается.
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