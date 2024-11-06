В Екатеринбурге подростки толпой избили мальчика. Видео

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Улицы города. Курган, драка, дети, школьники, разборки, уличная драка
Перед дракой дети о чем-то разговаривали (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге трое подростков избили мальчика на улице Ачинской (Железнодорожный район). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Трое подростков избили мальчика на ул. Ачинской в Екатеринбурге. Инцидент случился сегодня вечером. Вначале они стояли и о чем-то бурно беседовали, но в какой-то момент мальчик пытался уйти, и тогда остальные начали его бить», — передает telegram-канал «Безумный Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в городскую полицию за комментарием. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге трое подростков избили мальчика на улице Ачинской (Железнодорожный район). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Трое подростков избили мальчика на ул. Ачинской в Екатеринбурге. Инцидент случился сегодня вечером. Вначале они стояли и о чем-то бурно беседовали, но в какой-то момент мальчик пытался уйти, и тогда остальные начали его бить», — передает telegram-канал «Безумный Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в городскую полицию за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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