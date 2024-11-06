Кириенко раскрыл, чего хотят участники важного кремлевского проекта

Кириенко: 90% участников марафона «Знание.Первые» хотят помочь развитию РФ

06 ноября 2024 в 23:37 Размер текста - 17 +

Центральной площадкой встречи участников марафона стал столичный «Манеж» Фото: Роман Наумов © URA.RU Большинство участников федерального просветительского марафона «Знание.Первые» хотят внести свой вклад в развитие России. На этом заострил внимание во время своего выступления первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «По результатам соцопроса, проведенного в дни марафона, 90% сказали, что они хотят внести вклад в развитие России. Важно, что выдающиеся государственные деятели (вице-премьеры, министры, губернаторы, руководители крупнейших научных институтов, компаний, медиахолдингов) предстают перед ребятами не абстрактными чиновниками, мелькающими на экранах, а живыми людьми — интересными, глубокими, яркими, со своими эмоциями, успехами, неудачами. Тогда они становятся по-настоящему образцом для подражания», — заявил Сергей Кириенко. Марафон собрал на девяти площадках более 25 тысяч молодых людей, а миллионы зрителей следили за происходящим в онлайн-трансляции. Главная тема — образ будущего РФ. По данным организаторов, наибольшей популярностью пользовались встречи с выдающимися людьми. URA.RU уже писало о пресс-секретаре президента России Дмитрии Пескове, который в рамках просветительских дискуссий отметил, что уверен в способности страны противостоять «мировому злу». По мнению представителя Кремля, демократия в РФ — самая лучшая, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большинство участников федерального просветительского марафона «Знание.Первые» хотят внести свой вклад в развитие России. На этом заострил внимание во время своего выступления первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «По результатам соцопроса, проведенного в дни марафона, 90% сказали, что они хотят внести вклад в развитие России. Важно, что выдающиеся государственные деятели (вице-премьеры, министры, губернаторы, руководители крупнейших научных институтов, компаний, медиахолдингов) предстают перед ребятами не абстрактными чиновниками, мелькающими на экранах, а живыми людьми — интересными, глубокими, яркими, со своими эмоциями, успехами, неудачами. Тогда они становятся по-настоящему образцом для подражания», — заявил Сергей Кириенко. Марафон собрал на девяти площадках более 25 тысяч молодых людей, а миллионы зрителей следили за происходящим в онлайн-трансляции. Главная тема — образ будущего РФ. По данным организаторов, наибольшей популярностью пользовались встречи с выдающимися людьми. URA.RU уже писало о пресс-секретаре президента России Дмитрии Пескове, который в рамках просветительских дискуссий отметил, что уверен в способности страны противостоять «мировому злу». По мнению представителя Кремля, демократия в РФ — самая лучшая, пишет «Национальная служба новостей».