Большинство участников федерального просветительского марафона «Знание.Первые» хотят внести свой вклад в развитие России. На этом заострил внимание во время своего выступления первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«По результатам соцопроса, проведенного в дни марафона, 90% сказали, что они хотят внести вклад в развитие России. Важно, что выдающиеся государственные деятели (вице-премьеры, министры, губернаторы, руководители крупнейших научных институтов, компаний, медиахолдингов) предстают перед ребятами не абстрактными чиновниками, мелькающими на экранах, а живыми людьми — интересными, глубокими, яркими, со своими эмоциями, успехами, неудачами. Тогда они становятся по-настоящему образцом для подражания», — заявил Сергей Кириенко.
Марафон собрал на девяти площадках более 25 тысяч молодых людей, а миллионы зрителей следили за происходящим в онлайн-трансляции. Главная тема — образ будущего РФ. По данным организаторов, наибольшей популярностью пользовались встречи с выдающимися людьми.
URA.RU уже писало о пресс-секретаре президента России Дмитрии Пескове, который в рамках просветительских дискуссий отметил, что уверен в способности страны противостоять «мировому злу». По мнению представителя Кремля, демократия в РФ — самая лучшая, пишет «Национальная служба новостей».
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