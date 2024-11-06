Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен в способности России противостоять «мировому злу». Об этом он заявил в ходе федерального просветительского марафона «Знание.Первые», отвечая на вопрос школьника из Челябинска.
«За всю нашу историю действительно неоднократно были примеры, когда это самое зло засматривалось с нехорошими помыслами в нашу сторону. Вы правильно сказали, что каждый раз мы давали ответ. И никто не сомневается, что на этот раз произойдет также», — передают слова Пескова РИА «Новости».
Дмитрий Песков подчеркнул значимость осмысления исторического опыта для укрепления силы и мудрости страны. Он выразил убеждение в том, что Россия будет последовательно следовать развитию и процветанию, налаживая дружественные связи с странами мира.
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