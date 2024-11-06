Песков ответил на вопрос челябинского школьника о «мировом зле»

Дмитрий Песков: нет сомнений, что Россия даст отпор «мировому злу»
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Песков также заявил о продолжении развития России
Песков также заявил о продолжении развития России Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен в способности России противостоять «мировому злу». Об этом он заявил в ходе федерального просветительского марафона «Знание.Первые», отвечая на вопрос школьника из Челябинска.

«За всю нашу историю действительно неоднократно были примеры, когда это самое зло засматривалось с нехорошими помыслами в нашу сторону. Вы правильно сказали, что каждый раз мы давали ответ. И никто не сомневается, что на этот раз произойдет также», — передают слова Пескова РИА «Новости».

Дмитрий Песков подчеркнул значимость осмысления исторического опыта для укрепления силы и мудрости страны. Он выразил убеждение в том, что Россия будет последовательно следовать развитию и процветанию, налаживая дружественные связи с странами мира.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен в способности России противостоять «мировому злу». Об этом он заявил в ходе федерального просветительского марафона «Знание.Первые», отвечая на вопрос школьника из Челябинска. «За всю нашу историю действительно неоднократно были примеры, когда это самое зло засматривалось с нехорошими помыслами в нашу сторону. Вы правильно сказали, что каждый раз мы давали ответ. И никто не сомневается, что на этот раз произойдет также», — передают слова Пескова РИА «Новости». Дмитрий Песков подчеркнул значимость осмысления исторического опыта для укрепления силы и мудрости страны. Он выразил убеждение в том, что Россия будет последовательно следовать развитию и процветанию, налаживая дружественные связи с странами мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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