В Пермском крае из-за увечий скончался участник СВО Самигулов

Прощание с бойцом состоялось 7 ноября
В Бардымском муниципальном округе (Пермский край) умер участник специальной военной операции на Украине Динар Самигулов. Об этом рассказала администрация округа в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«В селе Танып проводили в последний путь бойца Динара Самигулова. Он ушел добровольцем для прохождения военной службы в СВО в ноябре 2023 года», — сказано в сообщении.
Уточняется, что боец во время боевых действие получил увечье и вернулся домой. Он жил в селе Барда вместе с родными. Самигулов был награжден орденом Мужества.
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