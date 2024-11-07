07 ноября 2024

В Пермском крае из-за увечий скончался участник СВО Самигулов

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с бойцом состоялось 7 ноября
Прощание с бойцом состоялось 7 ноября Фото:

В Бардымском муниципальном округе (Пермский край) умер участник специальной военной операции на Украине Динар Самигулов. Об этом рассказала администрация округа в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«В селе Танып проводили в последний путь бойца Динара Самигулова. Он ушел добровольцем для прохождения военной службы в СВО в ноябре 2023 года», — сказано в сообщении.

Уточняется, что боец во время боевых действие получил увечье и вернулся домой. Он жил в селе Барда вместе с родными. Самигулов был награжден орденом Мужества.

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В Бардымском муниципальном округе (Пермский край) умер участник специальной военной операции на Украине Динар Самигулов. Об этом рассказала администрация округа в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «В селе Танып проводили в последний путь бойца Динара Самигулова. Он ушел добровольцем для прохождения военной службы в СВО в ноябре 2023 года», — сказано в сообщении. Уточняется, что боец во время боевых действие получил увечье и вернулся домой. Он жил в селе Барда вместе с родными. Самигулов был награжден орденом Мужества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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