Жителей некоторых регионов РФ предупредили об экстремальной погоде

В ряде регионов России 9 и 10 ноября прогнозируются сильные порывы ветра, достигающие ураганных значений. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о сложных погодных условиях в Мурманской области, в горах Алтая, Сибири и на Дальнем Востоке.
«В горах Алтая в выходные ожидается ураган, порывы ветра будут составлять 33 м/с . Ураганные ветры в субботу прогнозируются и на северо-западе европейской [части] России, в Мурманской области на побережье порывы будут достигать 33 м/с » — заявил Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.
Вильфанд дополнительно сообщил о предстоящем ухудшении погодных условий в ряде регионов. Так, в Архангельской области прогнозируется сильный ветер, скорость которого может достигнуть 22-23 метров в секунду. На Сахалине ветер усилится до 25 м/с . Оренбургскую область ожидают снегопады и дожди. Ветер — 23 м/с . В Башкортостане прогнозируется ледяной дождь с ветром до 27 м/с .
В Приволжском федеральном округе также намечается непогода. В Татарстане ожидается снег и ветер до 20 м/с , в Пермском крае снег будет сопровождаться гололедицей при таких же скоростях ветра. Свердловская область столкнется с метелью и ветром до 23 м/с . В Новосибирской области с субботы по понедельник ожидается снег и метель при ветре до 22 м/с . В Томской области скорость ветра достигнет 21 м/с , в Кемеровской — 22 м/с , а в Алтайском крае — 24 м/с .
Вильфанд также рассказал о температурных аномалиях. На юге Дальнего Востока, включая юг Якутии, Амурскую область, Забайкалье и Приморье сейчас температура выше нормы. Однако 10 ноября она упадет на 8-10 градусов. Это приведет к снежному накату и гололедице. В Амурской области во второй половине дня также прогнозируются осадки, сильный ветер и понижение температуры, что также усилит гололедицу. В то же время, в Магаданской области, на Колыме, северо-востоке Якутии и Чукотке температура будет на 6-8 градусов ниже нормы, местами достигая –42 градусов. Это почти на 10 градусов ниже климатической нормы.
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