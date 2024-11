Билли Айлиш, Бейонсе и Кендрик Ламар: кого номинировали на «Грэмми-2025». Список

Национальная академия искусства США опубликовала номинантов на «Грэмми-2025»

09 ноября 2024 в 21:59 Размер текста - 17 +

Певица Бейонсе стала лидером по количеству номинаций на «Грэмми-2025» Фото: IMAGO/Trish Badger/imageSPACE/Globallookpress В феврале 2025 года в Лос-Анджелесе пройдет 67-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». По своему масштабу данное мероприятие сопоставимо с кинематографической премией «Оскар» и телевизионной «Эмми». Награды вручаются не только непосредственно музыкальным исполнителям, но также оценивается саундтрек из кино и компьютерных игр. Национальная академия искусства и науки звукозаписи США опубликовала на своем сайте список номинантов на «Грэмми-2025». Номинантами в этом году стали такие исполнители как Билли Айлиш, Кендрик Ламар, Тейлор Свифт, Эминем и другие. URA.RU рассказывает, кто еще стал номинантом на предстоящую премию, которая пройдет 3 февраля. Бейонсе возглавила список Американская певица Бейонсе возглавила список номинантов, претендуя на победу в 11 категориях премии. Она будет конкурировать за звания в таких номинациях, как «Песня года», «Запись года» и «Альбом года». Количество номинаций Бейонсе на премию «Грэмми» достигло 99, что является абсолютным рекордом. Билли Айлиш и Тейлор Свифт — среди номинантов Кендрик Ламар получил семь номинаций Фото: Darren Eagles/Keystone Press Agency/Globallookpress Семь номинаций получили Билли Айлиш, Кендрик Ламар, Post Malone и Charli XCX, в то время как Тейлор Свифт, Сабрина Карпентер и Чаппелл Рон были номинированы в шести категориях. Несмотря на ожидания фанатов и критиков, Дуа Липа не была включена в список номинантов ни в одной категории. Среди претендентов на получение премии за «Лучший рок-альбом» оказались такие исполнители и группы, как The Rolling Stones, Pearl Jam, Green Day и Джек Уайт. В соревновании за звание «Лучший рэп-альбом» участвуют Эминем, Doechii и Джей Коул. Номинанты визуального медиа В номинации «Лучший саундтрек к визуальным медиа» представлены такие произведения, как «Американское чтиво», «Сегун», «Претенденты», «Цвет пурпурный» и «Дюна: Часть вторая» За приз в категории «Лучший саундтрек к видеоиграм и другим интерактивным медиа» будут бороться саундтреки к играм Avatar: Frontiers of Pandora, God of War Ragnarok: Valhalla, Marvel’s Spider-Man 2, Star Wars Outlaws и Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord. Общий список на «Грэмми-2025» «Запись года» The Beatles — «Now and Then»

Бейонсе — «Texas Hold 'Em»

Сабрина Карпентер — «Espresso»

Charli XCX — «360»

Билли Айлиш — «Birds of a Feater»

Кендрик Ламар — «Not Like Us»

Чаппелл Роан — «Good Luck, Babe!»

Тейлор Свифт при участии Post Malone — «Fortnight». «Альбом года» Тейлор Свифт — номинант на альбом года Фото: Rossella Papetti/Keystone Press Agency/Globallookpress André 3000 — New Blue Sun

Бейонсе — Cowboy Carter

Сабрина Карпентер — Short n' Sweet

Charli XCX — Brat

Джейкоб Кольер — Djesse Vol. 4″

Билли Айлиш — Hit Me Hard and Soft

Чаппелл Рон — The Rise and Fall of Midwest Princess

Тейлор Свифт — Tortured Poets Department. «Песня года» Shaboozey — «A Bar Song (Tipsy)»

Билли Айлиш — «Birds of a Feather»

Леди Гага и Бруно Марс — «Die With a Smile»

Тейлор Свифт & Post Malone — «Fortnight»

Чаппелл Рон — «Good Luck, Babe!»

Кендрик Ламар — «Not Like Us»

Сабрина Карпентер — «Please Please Please»

Бейонсе — «Texas Hold «Em». «Лучший поп-альбом» Сабрина Карпентер — Short n' Sweet

Билли Айлиш — Hit Me Hard and Soft

Ариана Гранде — Eternal Sunshine

Чаппелл Рон — Rise and Fall of Midwest Princess

Тейлор Свифт — The Tortured Poets Department «Лучший танцевальный альбом» Brat — Charli XCX

Three — Four Tet

Hyperdrama — Justice

Timeless — Kaytranada

Telos — Zedd «Лучший новый артист» Бенсон Бун

Сабрина Карпентер

Doechii

Khruangbin

Raye

Чапель Роан

Shaboozey

Тедди Свимс «Лучшее музыкальное видео» A$AP Rocky — «Tailor Swif»

Charli XCX — «360»

Эминем — «Houdini»

Кендрик Ламар — «Not Like Us»

Тейлор Свифт при участии Post Malone — «Fortnight» «Лучший рок-альбом» Группа Green Day в числе номинантов на лучший рок-альбом Фото: Dawn Fletcher-Park/Keystone Press Agency/Globallookpress The Black Crowes — Happiness Bastards

Fontaines D.C. — Romance

Green Day — Saviors

Idles — TANGK

Pearl Jam — Dark Matter

The Rolling Stones — Hackney Diamonds

Джек Уайт — No Name «Лучшая рок-песня» The Black Keys — «Beautiful People (Stay High)»

St. Vincent — «Broken Man»

Pearl Jam — «Dark Matter»

Green Day — «Dilemma»

Idles — «Gift Horse» «Лучший рэп-альбом» Джей Коул — Might Delete Later

Common и Pete Rock — The Auditorium, Vol. 1

Doechii — Alligator Bites Never Heal

Эминем — The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)

Future и Metro Boomin — We Don’t Trust You «Лучшая рэп-песня» Rapsody featuring Hit-Boy — «Asteroids»

¥$ (Kanye West & Ty Dolla $ign) featuring Rich the Kid & Playboi Carti — «Carnival»

Future и Metro Boomin featuring Kendrick Lamar — «Like That»

Кендрик Ламар — «Not Like Us»

GloRilla — «Yeah Glo!» «Лучший оригинальный саундтрек, записанный для визуального контента» «Американское чтиво» (Лаура Карпман)

«Дюна: Часть вторая» (Ханс Циммер)

«Претенденты» (Трент Резнор и Аттикус Росс)

«Сегун» (Ник Чуба, Аттикус Росс и Леопольд Росс)

«Цвет лиловый» (Крис Бауэрс) «Лучший саундтрек-сборник, записанный для визуального контента» «Дэдпул и Росомаха»

«Маэстро»

«Смерч-2»

«Солтерн»

«Цвет лиловый» «Лучший саундтрек к видеоиграм и другим интерактивным медиа» Avatar: Frontiers of Pandora

God of War Ragnarök: Valhalla

Marvel’s Spider-Man 2

Star Wars Outlaws

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord Результаты «Грэмми-2024» Билли Айлиш номинирована на семь номинаций на «Грэмми-2025», а в 2024 году она получила приз за лучшую песню на церемонии Фото: Britta Pedersen/dpa/Globallookpress В прошлом году церемония вручения премии «Грэмми-2024» была отмечена как выдающееся событие для женщин, которые завоевали все главные и многие второстепенные награды. Например, Майли Сайрус была удостоена награды «Запись года» за композицию «Flowers», в то время как Билли Айлиш получила приз за лучшую песню года с треком «What Was I Made For?», созданным специально для киноленты «Барби». Группа Paramore стала первым коллективом с женским вокалистом, удостоенным «Грэмми» за лучший рок-альбом, и также была отмечена в категории «Лучшее альтернативное исполнение». Тейлор Свифт получила свою тринадцатую премию «Грэмми» за альбом Midnights. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В феврале 2025 года в Лос-Анджелесе пройдет 67-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». По своему масштабу данное мероприятие сопоставимо с кинематографической премией «Оскар» и телевизионной «Эмми». Награды вручаются не только непосредственно музыкальным исполнителям, но также оценивается саундтрек из кино и компьютерных игр. Национальная академия искусства и науки звукозаписи США опубликовала на своем сайте список номинантов на «Грэмми-2025». Номинантами в этом году стали такие исполнители как Билли Айлиш, Кендрик Ламар, Тейлор Свифт, Эминем и другие. URA.RU рассказывает, кто еще стал номинантом на предстоящую премию, которая пройдет 3 февраля. Американская певица Бейонсе возглавила список номинантов, претендуя на победу в 11 категориях премии. Она будет конкурировать за звания в таких номинациях, как «Песня года», «Запись года» и «Альбом года». Количество номинаций Бейонсе на премию «Грэмми» достигло 99, что является абсолютным рекордом. Семь номинаций получили Билли Айлиш, Кендрик Ламар, Post Malone и Charli XCX, в то время как Тейлор Свифт, Сабрина Карпентер и Чаппелл Рон были номинированы в шести категориях. Несмотря на ожидания фанатов и критиков, Дуа Липа не была включена в список номинантов ни в одной категории. Среди претендентов на получение премии за «Лучший рок-альбом» оказались такие исполнители и группы, как The Rolling Stones, Pearl Jam, Green Day и Джек Уайт. В соревновании за звание «Лучший рэп-альбом» участвуют Эминем, Doechii и Джей Коул. В номинации «Лучший саундтрек к визуальным медиа» представлены такие произведения, как «Американское чтиво», «Сегун», «Претенденты», «Цвет пурпурный» и «Дюна: Часть вторая» За приз в категории «Лучший саундтрек к видеоиграм и другим интерактивным медиа» будут бороться саундтреки к играм Avatar: Frontiers of Pandora, God of War Ragnarok: Valhalla, Marvel’s Spider-Man 2, Star Wars Outlaws и Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord. В прошлом году церемония вручения премии «Грэмми-2024» была отмечена как выдающееся событие для женщин, которые завоевали все главные и многие второстепенные награды. Например, Майли Сайрус была удостоена награды «Запись года» за композицию «Flowers», в то время как Билли Айлиш получила приз за лучшую песню года с треком «What Was I Made For?», созданным специально для киноленты «Барби». Группа Paramore стала первым коллективом с женским вокалистом, удостоенным «Грэмми» за лучший рок-альбом, и также была отмечена в категории «Лучшее альтернативное исполнение». Тейлор Свифт получила свою тринадцатую премию «Грэмми» за альбом Midnights.