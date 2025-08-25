«Учат Родину не любить»: в Генпрокуратуре раскрыли, что Швейцария распространяла русофобию в РФ

Генпрокуратура РФ признала международный образовательный фонд International Baccalaureate (Швейцария) нежелательной организацией из-за распространения им русофобских настроений среди молодежи. Об этом сообщили в ведомстве.
«Учат Родину не любить в штаб-квартире организации International Baccalaureate (Швейцария), которую Генпрокуратура России признала нежелательной», — написали в официальном telegram-канале Генпрокуратуры. Отмечается, что представители фонда реализовали русофобские проекты под видом образовательных программ.
По данным прокуратуры, во время подготовки будущих студентов к поступлению в вузы, фонд искажает исторические факты и разжигают межнациональную вражду. В данном фонде абитуриентам из России навязывают нетрадиционные ценности и идеологию запрещенных экстремистских организаций, заключили в прокуратуре.
