Глава МИД Финляндии Элина Валтонен выступила против навязывания Украине нейтралитета, поскольку это может разрушить международную систему. По ее мнению, такой подход не способствует мирному урегулированию конфликта с Россией.
«Я против этого [финляндизации], да... Это определенно не то, что я бы навязывал Украине. Определенно не в качестве первой альтернативы», — заявила Валтонен в беседе с Reuters.
Она также отметила, что политика нейтралитета, которую Финляндия применяла после Второй мировой войны, не подходит для нынешней ситуации на Украине. По словам Валтонен, принуждение Киева к принятию политики нейтралитета против его воли может иметь негативные последствия для всей международной системы.
Ранее президент Финляндии Александер Стубб выразил скептицизм относительно применимости финской модели для мирного разрешения конфликта на Украине, пишет RT. Он отметил, что страна имеет право определять свой суверенитет и союзников.
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