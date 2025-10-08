Солнце сбавляет обороты: что ждать от магнитной обстановки 9 октября

После серии сентябрьских бурь Солнце дает передышку Земле. Начало октября принесло умеренные всплески, но сейчас геомагнитная обстановка постепенно стабилизируется. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, ночь на 9 октября может пройти с легкими колебаниями магнитного поля, а к вечеру атмосфера вернется в почти идеальное спокойствие. Но все может измениться за пару часов. Будет ли магнитная буря 9 октября 2025, как пережить метеозависимым — в материале URA.RU.
Солнечная активность в начале октября 2025 года
В первые дни октября 2025 года на Солнце сохраняется умеренный уровень активности. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, 5 октября были зарегистрированы две вспышки класса C — типичные для текущего цикла. Первая произошла в 01:05 по московскому времени с мощностью C2.0, вторая, чуть более интенсивная, — в 02:23 с показателем C2.1.
6 октября активность светила сохранялась на среднем уровне: в 15:31 зафиксирована вспышка класса C1.7, а поздно вечером, в 23:37, — более мощная C5.1. Всего за сутки специалисты отметили четыре вспышки, все — в пределах нормы. Вспышек более высоких классов, M или X, не наблюдалось, что говорит о стабильном состоянии солнечной поверхности.
8 октября активность Солнца кратковременно усилилась — Землю накрыла магнитная буря уровня G2 (пять баллов). После этого показатели начали снижаться, и геомагнитное поле постепенно возвращается к спокойному состоянию.
Прогноз магнитных бурь на 9 октября 2025 года
По состоянию на вечер 8 октября, ночь и утро 9 числа пройдут с повышенной геомагнитной активностью — около трех баллов. Это все еще зеленый, безопасный уровень, который не представляет угрозы ни для техники, ни для самочувствия людей.
Ближе к концу дня поле ослабеет — показатели снизятся до 1,5 балла, что соответствует практически полному штилю. Вероятность спокойной обстановки оценивается учеными в 68 %, возбужденной — в 25 %, а вероятность магнитной бури — всего 7 %.
Индекс Ap остается на уровне 5, что указывает на слабые колебания магнитосферы. Уровень солнечного радиоизлучения F10.7 равен 140 — показатель умеренной активности. Все говорит о том, что Земля постепенно выходит из турбулентной зоны, но расслабляться пока рано: Солнце способно преподнести сюрпризы даже при «спокойных» данных.
Атмосферное давление 9 октября: Москва и Санкт-Петербург
По данным Гидрометцентра, атмосферное давление в Москве 9 октября составит около 750 мм рт. ст., в Санкт-Петербурге — 759 мм. Эти значения находятся в границах нормы: средним показателем для комфортного самочувствия человека считается диапазон 740–765 мм.
В такие дни большинство людей чувствует себя стабильно. Однако метеозависимые могут отмечать легкую слабость или головную боль, особенно утром, когда давление имеет тенденцию к небольшому снижению. Влияние магнитных колебаний при этом минимально, но их сочетание с перепадами давления может давать кратковременные реакции организма — легкое головокружение, усталость, нарушение сна.
Прогноз магнитных бурь на месяц
По предварительным расчетам, ближайшие дни будут относительно тихими. 9, 10 и 11 октября сохраняется спокойная обстановка — геомагнитная активность около двух баллов, без ощутимых возмущений. С 12 по 13 октября возможен кратковременный всплеск — активность поднимется до четырех баллов, что соответствует «оранжевому» уровню. В это время стоит ожидать легкого повышения геомагнитной возбудимости и появления сияний на севере страны.
Далее, с 14 по 25 октября, прогноз вновь обещает зеленый уровень, то есть спокойный фон, хотя краткие периоды повышенной активности не исключаются. 26 числа метеорологи ожидают новое возбуждение магнитного поля, после чего 27–29 октября снова наступит затишье. Конец месяца будет переменчивым: 30 октября возможен повторный всплеск, а 31 числа ситуация вновь стабилизируется. Но все прогнозы на срок больше трех дней условны. Изменения на Солнце могут происходить внезапно. Так что прогноз актуален на момент публикации.
Что такое магнитные бури
Магнитная буря — это реакция Земли на выбросы с Солнца. Когда на поверхности звезды происходит вспышка или выброс корональной массы, в сторону Земли устремляется поток заряженных частиц — так называемый солнечный ветер. В обычное время магнитное поле планеты защищает от этих частиц, но если поток слишком мощный, оно «вспучивается» и начинает колебаться. Эти возмущения и называют магнитной бурей.
По сути, буря — это сжатие и деформация земной магнитосферы. Она может длиться от нескольких часов до двух-трех суток, в зависимости от силы выброса и направления магнитного поля в солнечном ветре. Чем активнее солнечная вспышка и выше скорость ветра, тем сильнее буря.
Ученые оценивают ее по шкале от G1 до G5. Уровень G1 — слабые колебания, почти незаметные для человека и техники; G5 — сильная буря, способная вызвать перебои связи, сбои в навигации и полярные сияния даже в средних широтах. Но чаще всего происходят бури уровней G1–G2 — легкие и умеренные. Они безопасны для большинства людей, хотя метеозависимые могут чувствовать их влияние уже при трех баллах по условной шкале геомагнитной активности.
Какие симптомы у человека при магнитных бурях
Организм чувствительного человека реагирует на изменения магнитного поля так же, как на перепад давления или погоды. У одних сосуды расширяются, у других — сужаются, из-за чего меняется артериальное давление и работа сердца. Чаще всего симптомы проявляются у людей с гипертонией, вегетососудистой дистонией, мигренью или сердечно-сосудистыми нарушениями.
Наиболее типичные реакции:
- головная боль или тяжесть в висках;
- скачки давления (чаще повышение);
- слабость, сонливость, раздражительность; — ощущение тревожности, упадок концентрации;
- бессонница или, наоборот, повышенная сонливость;
- учащенное сердцебиение, чувство нехватки воздуха;
- ломота в суставах, тянущие ощущения в мышцах.
В редких случаях во время бурь происходят кратковременные нарушения ритма сердца или головокружение. Как правило, симптомы проходят через 12–24 часа после стабилизации магнитного поля. Чтобы облегчить состояние, нужно соблюдать спокойный режим дня, пить больше воды и не допускать переутомления.
Какие таблетки принимать при магнитных бурях
Специальных «таблеток от магнитных бурь» не существует. Любые препараты подбираются в зависимости от того, как именно организм реагирует на геомагнитные колебания. Если во время бурь повышается давление, важно иметь под рукой лекарства, назначенные кардиологом — обычно это препараты из группы ингибиторов АПФ или бета-блокаторов. Но принимать их следует строго по схеме, без самовольного увеличения дозы.
Тем, кто страдает мигренями или головными болями, можно использовать привычные анальгетики (ибупрофен, парацетамол, цитрамон). При нервном напряжении и бессоннице помогут легкие успокаивающие средства — глицин, валериана, ново-пассит или магний В6. Людям с аритмией важно следить за пульсом и при необходимости принять назначенные врачом антиаритмические препараты. Главное правило — не экспериментировать с лекарствами. Если давление превышает 180/120 мм рт. ст., появляется боль в груди, онемение лица, слабость или спутанность речи, нужно вызвать скорую.
