В Екатеринбурге построят сотни километров велодорожек

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Виды Екатеринбурга, тротуар, велодорожка, спальный район, инфраструктура, новый район
Общая протяженность велодорожек составит 650 км Фото:

В Екатеринбурге до 2045 года общая протяженность велодорожек составит 650 километров. Об этом в ходе форума «Города России» рассказал директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Ощепков, передает корреспондент URA.RU. По его словам, развитие велоинфраструктуры влияет также и на комфорт пешеходов при взаимодействии с пользователями электросамокатов, обеспечивая безопасность участникам движения.

«В 2023 году протяженность велодорожек составляла 45 километров, в текущем году их увеличили до 50 километров. Однако с учетом генерального плана до 2045 года протяженность велодорожек увеличится до 650 километров», — заявил Ощепков. Он добавил, что при создании велодорожек особое внимание будет уделено новым районам города. Также изменения затронут те улицы, в которых меняют дорожное полотно.

Заместитель директора ГАУ «МосжилНИИпроект» Виктор Агеев отметил, что инфраструктура для самокатов и велосипедов, и их наличие в крупных городах является важным нюансом, когда абитуриенты выбирают город для поступления в ВУЗ. По его словам, если таковой нет, молодое поколение может отдать предпочтение другому городу, где действуют сервисы аренды электросамокатов.

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В Екатеринбурге до 2045 года общая протяженность велодорожек составит 650 километров. Об этом в ходе форума «Города России» рассказал директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Ощепков, передает корреспондент URA.RU. По его словам, развитие велоинфраструктуры влияет также и на комфорт пешеходов при взаимодействии с пользователями электросамокатов, обеспечивая безопасность участникам движения. «В 2023 году протяженность велодорожек составляла 45 километров, в текущем году их увеличили до 50 километров. Однако с учетом генерального плана до 2045 года протяженность велодорожек увеличится до 650 километров», — заявил Ощепков. Он добавил, что при создании велодорожек особое внимание будет уделено новым районам города. Также изменения затронут те улицы, в которых меняют дорожное полотно. Заместитель директора ГАУ «МосжилНИИпроект» Виктор Агеев отметил, что инфраструктура для самокатов и велосипедов, и их наличие в крупных городах является важным нюансом, когда абитуриенты выбирают город для поступления в ВУЗ. По его словам, если таковой нет, молодое поколение может отдать предпочтение другому городу, где действуют сервисы аренды электросамокатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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