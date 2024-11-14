В Екатеринбурге построят сотни километров велодорожек

14 ноября 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Общая протяженность велодорожек составит 650 км Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге до 2045 года общая протяженность велодорожек составит 650 километров. Об этом в ходе форума «Города России» рассказал директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Ощепков, передает корреспондент URA.RU. По его словам, развитие велоинфраструктуры влияет также и на комфорт пешеходов при взаимодействии с пользователями электросамокатов, обеспечивая безопасность участникам движения. «В 2023 году протяженность велодорожек составляла 45 километров, в текущем году их увеличили до 50 километров. Однако с учетом генерального плана до 2045 года протяженность велодорожек увеличится до 650 километров», — заявил Ощепков. Он добавил, что при создании велодорожек особое внимание будет уделено новым районам города. Также изменения затронут те улицы, в которых меняют дорожное полотно. Заместитель директора ГАУ «МосжилНИИпроект» Виктор Агеев отметил, что инфраструктура для самокатов и велосипедов, и их наличие в крупных городах является важным нюансом, когда абитуриенты выбирают город для поступления в ВУЗ. По его словам, если таковой нет, молодое поколение может отдать предпочтение другому городу, где действуют сервисы аренды электросамокатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге до 2045 года общая протяженность велодорожек составит 650 километров. Об этом в ходе форума «Города России» рассказал директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Ощепков, передает корреспондент URA.RU. По его словам, развитие велоинфраструктуры влияет также и на комфорт пешеходов при взаимодействии с пользователями электросамокатов, обеспечивая безопасность участникам движения. «В 2023 году протяженность велодорожек составляла 45 километров, в текущем году их увеличили до 50 километров. Однако с учетом генерального плана до 2045 года протяженность велодорожек увеличится до 650 километров», — заявил Ощепков. Он добавил, что при создании велодорожек особое внимание будет уделено новым районам города. Также изменения затронут те улицы, в которых меняют дорожное полотно. Заместитель директора ГАУ «МосжилНИИпроект» Виктор Агеев отметил, что инфраструктура для самокатов и велосипедов, и их наличие в крупных городах является важным нюансом, когда абитуриенты выбирают город для поступления в ВУЗ. По его словам, если таковой нет, молодое поколение может отдать предпочтение другому городу, где действуют сервисы аренды электросамокатов.