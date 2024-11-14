В МФЦ Перми бойцы СВО получат юридическую помощь

Бесплатную юридическую помощь участники спецоперации, а также их семьи могут получить в многофункциональных центрах Пермского края. Поддержку по любым вопросам окажут специалисты Государственного юридического бюро региона и краевой Адвокатской палаты. Об этом сообщили в администрации губернатора Прикамья.
«В многофункциональных центрах Пермского края бесплатную юридическую помощь могут получить военнослужащие, мобилизованные и добровольцы, принимавшие участие в СВО, а также члены их семей. Услуга предоставляется специалистами Государственного юридического бюро Пермского края и краевой Адвокатской палаты в 45 филиалах МФЦ по всему краю», — говорится на сайте правительства и губернатора Пермского края.
Услуга оказывается по предварительной записи. Будет необходимо предоставить документы, подтверждающие право на льготу. Для участника СВО — это справка об участии в специальной военной операции, пояснила начальник информационно-аналитического управления Пермского краевого МФЦ Наталья Гордеева.
В правительстве напоминают, что с 1 ноября справку о подтверждении статуса участника СВО можно также заказать в любом отделении МФЦ или через портал «Госуслуги». Сделать этого могут не только сами бойцы, но и их близкие. Для получения услуги нужен только паспорт и СНИЛС.
Количество услуг, которые можно получить в МФЦ постоянно увеличивается. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин говорил ранее: «Важно, чтобы жители Прикамья могли получать в многофункциональных центрах комплекс различных услуг в формате „единого окна“. Это позволит избежать хождения с документами по многочисленным инстанциям, что, в свою очередь, повышает комфорт и удобство оказания услуг для людей».
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