«Готовимся»: военкор Коц озвучил три последствия после атаки ВСУ ATACMS по России

Последствие после атаки ВСУ американским ракетами ATACMS по России заключается в том, что, несмотря на заявления СМИ на Западе, разрешение Украине по ударам дали не только на Курскую область, но и на РФ в целом. Также среди последствий: увеличение экспортных цен на средство ПВО из России и поставка армии Украины дополнительных дальнобойных ракет. Об этом сообщил военкор Александр Коц.
«Это в первую очередь означает, что разрешение, вопреки западной прессе, дано не только на Курскую область. А значит все разговоры о том, что бить будут по мифическим корейцам — в пользу бедных. <...> Не расслабляемся. Не ждем, а готовимся», — написал Коц в своем telegram-канале. Он добавил, что ВСУ будут наносить удары по российским военным объектам в тех регионах, куда дотянутся дальнобойным оружием.
Также у украинской армии много дальнобойных ракет, на один объект она выпускает по шесть единиц. В этих операция не принимают участие дроны-обманки. Необходимые ВСУ ракеты уже есть в наличии и цены на них обговорены.
Третье последствие после атаки ВСУ ATACMS заключается в том, что цены на экспорт на российское средства ПВО вырастут. При этом акции производителей ракет из США упадут.
Ранее ВСУ впервые атаковали Брянскую область ракетами ATACMS. Оружие поразило склад боеприпасов в Карачеве. В Минобороны подтвердили факт нанесения удара.
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