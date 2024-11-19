«Готовимся»: военкор Коц озвучил три последствия после атаки ВСУ ATACMS по России

Военкор Коц: Украине разрешили бить дальнобоем не только по Курской области
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После атаки ВСУ ракетами ATACMS по РФ противнику могут поставить еще большее количество дальнобойного оружия
После атаки ВСУ ракетами ATACMS по РФ противнику могут поставить еще большее количество дальнобойного оружия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Последствие после атаки ВСУ американским ракетами ATACMS по России заключается в том, что, несмотря на заявления СМИ на Западе, разрешение Украине по ударам дали не только на Курскую область, но и на РФ в целом. Также среди последствий: увеличение экспортных цен на средство ПВО из России и поставка армии Украины дополнительных дальнобойных ракет. Об этом сообщил военкор Александр Коц. 

«Это в первую очередь означает, что разрешение, вопреки западной прессе, дано не только на Курскую область. А значит все разговоры о том, что бить будут по мифическим корейцам — в пользу бедных. <...> Не расслабляемся. Не ждем, а готовимся», — написал Коц в своем telegram-канале. Он добавил, что ВСУ будут наносить удары по российским военным объектам в тех регионах, куда дотянутся дальнобойным оружием. 

Также у украинской армии много дальнобойных ракет, на один объект она выпускает по шесть единиц. В этих операция не принимают участие дроны-обманки. Необходимые ВСУ ракеты уже есть в наличии и цены на них обговорены. 

Третье последствие после атаки ВСУ ATACMS заключается в том, что цены на экспорт на российское средства ПВО вырастут. При этом акции производителей ракет из США упадут.

Ранее ВСУ впервые атаковали Брянскую область ракетами ATACMS. Оружие поразило склад боеприпасов в Карачеве. В Минобороны подтвердили факт нанесения удара. 

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Последствие после атаки ВСУ американским ракетами ATACMS по России заключается в том, что, несмотря на заявления СМИ на Западе, разрешение Украине по ударам дали не только на Курскую область, но и на РФ в целом. Также среди последствий: увеличение экспортных цен на средство ПВО из России и поставка армии Украины дополнительных дальнобойных ракет. Об этом сообщил военкор Александр Коц.  «Это в первую очередь означает, что разрешение, вопреки западной прессе, дано не только на Курскую область. А значит все разговоры о том, что бить будут по мифическим корейцам — в пользу бедных. <...> Не расслабляемся. Не ждем, а готовимся», — написал Коц в своем telegram-канале. Он добавил, что ВСУ будут наносить удары по российским военным объектам в тех регионах, куда дотянутся дальнобойным оружием.  Также у украинской армии много дальнобойных ракет, на один объект она выпускает по шесть единиц. В этих операция не принимают участие дроны-обманки. Необходимые ВСУ ракеты уже есть в наличии и цены на них обговорены.  Третье последствие после атаки ВСУ ATACMS заключается в том, что цены на экспорт на российское средства ПВО вырастут. При этом акции производителей ракет из США упадут. Ранее ВСУ впервые атаковали Брянскую область ракетами ATACMS. Оружие поразило склад боеприпасов в Карачеве. В Минобороны подтвердили факт нанесения удара. 
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