Пермская судоверфь приступит к строительству двух инновационных электросудов

Пермская судоверфь начнет строительство прогулочных электросудов «Москва 2.0»
© Служба новостей «URA.RU»
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Одно из электросудов будет курсировать по Пермскому краю
Одно из электросудов будет курсировать по Пермскому краю Фото:

В 2025 году на Пермской судоверфи стартует строительство двух прогулочных электросудов модели «Москва 2.0». Реализация проекта осуществляется по заказу АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

«С государственной транспортной лизинговой компанией договорились, что в следующем году по заказу ГТЛК Пермская судоверфь начнет строить два электросудна „Москва 2.0“. Одно из них будет курсировать в Пермском краее»,— сообщил в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Для «Пермской судоверфи» «Москва 2.0» станет первым проектом по строительству прогулочных электросудов. Они будут полностью произведены пермскими корабелами в регионе от достапельного этапа до сдаточного, то есть от обработки металла и сварки секций корпусов судов до их испытаний перед сдачей заказчику на воде.

«Москва 2.0» — новая модель электросудов, созданная конструкторским бюро частного судостроительного предприятия Emperium, которое является частью Sitronics Group. В этом году началось строительство первого судна по данному проекту. Как уточнили в компании, это современная модернизированная электроверсия теплохода «Москва» Р-51, который в советское время стал успешным проектом и был представлен во многих городах страны. Длина электросудна составляет 33,3 метра, ширина — 8 метров. Проект включает в себя бар, ресторан, бизнес-зал, открытую верхнюю палубу с навесом и современное наклонное остекление салона. Главное отличие от теплохода — наличие электродвигателя. Судно сможет вмещать 130 пассажиров и развивать крейсерскую скорость до 20 км/ч.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что на «Пермской судоверфи» началось строительство круизного электросудна «Байкал». По уровню сервиса оно будет соответствовать пятизвездочному отелю.

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В 2025 году на Пермской судоверфи стартует строительство двух прогулочных электросудов модели «Москва 2.0». Реализация проекта осуществляется по заказу АО «Государственная транспортная лизинговая компания». «С государственной транспортной лизинговой компанией договорились, что в следующем году по заказу ГТЛК Пермская судоверфь начнет строить два электросудна „Москва 2.0“. Одно из них будет курсировать в Пермском краее»,— сообщил в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Для «Пермской судоверфи» «Москва 2.0» станет первым проектом по строительству прогулочных электросудов. Они будут полностью произведены пермскими корабелами в регионе от достапельного этапа до сдаточного, то есть от обработки металла и сварки секций корпусов судов до их испытаний перед сдачей заказчику на воде. «Москва 2.0» — новая модель электросудов, созданная конструкторским бюро частного судостроительного предприятия Emperium, которое является частью Sitronics Group. В этом году началось строительство первого судна по данному проекту. Как уточнили в компании, это современная модернизированная электроверсия теплохода «Москва» Р-51, который в советское время стал успешным проектом и был представлен во многих городах страны. Длина электросудна составляет 33,3 метра, ширина — 8 метров. Проект включает в себя бар, ресторан, бизнес-зал, открытую верхнюю палубу с навесом и современное наклонное остекление салона. Главное отличие от теплохода — наличие электродвигателя. Судно сможет вмещать 130 пассажиров и развивать крейсерскую скорость до 20 км/ч. Ранее URA.RU рассказывало о том, что на «Пермской судоверфи» началось строительство круизного электросудна «Байкал». По уровню сервиса оно будет соответствовать пятизвездочному отелю.
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