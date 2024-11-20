Федеральный медцентр в Перми ищет врача на зарплату 12 тысяч рублей

Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) ищет медицинских специалистов. На сайте медучреждения, в числе прочих, указана вакансия аллерголога-иммунолога. Врачу предлагают зарплату в размере 12 тысяч рублей в месяц, медицинский работник будет трудоустроен на 0,25 ставки.
«Вакансии ФГБУЗ „Пермский клинический центр“: врач-аллерголог-иммунолог. Заработная плата на 0,25 ставки от 12 000 рублей. Место работы: Пермь, улица Торговая, 5 (МСЧ №133)», — написано на сайте Пермского клинического центра.
Также медучреждению требуются врач приемного отделения, кардиолог, дерматовенеролог, офтальмолог, хирург, профпатолог, терапевт, врач общей практики, анестезиолог-реаниматолог и другие медицинские специалисты. Помимо этого, медучреждение нуждается в среднем медицинском персонале (медсестры).
ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С .Г. Суханова» Минздрава РФ ищет врача-психотерапевта, который также будет работать на 0,25 ставки. Учреждение здравоохранения готово платить медику 14 тысяч рублей.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал аховой ситуацию с нехваткой врачей в больницах Пермского края. Глава региона отметил, что проблема копилась годами и возникла из-за того, что выпускники профильных вузов отказывались работать по специальности.
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