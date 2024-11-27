В центре Екатеринбурга перекроют улицы ради Крестного хода

Движение ограничат на один час (архивное фото)
В Екатеринбурге перекроют ряд центральных улиц в день святой великомученицы Екатерины 7 декабря на время Крестного хода. Движение ограничат с 11:30 до 12:30, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Участники прошествуют от Свято-Троицкого кафедрального собора до часовни великомученицы Екатерины», — следует из сообщения. Ездить запретят на следующих участках:
- по улице Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до Куйбышева;
- по улице Куйбышева, от Розы Люксембург до Горького;
- по улице Горького, от Куйбышева до Малышева;
- по улице Малышева, от Горького до Пушкина;
- по улице Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина (площадь Труда).
Водителей призвали заранее планировать маршрут. Проследят за общественным порядком сотрудники полиции.
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