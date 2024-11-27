В центре Екатеринбурга перекроют улицы ради Крестного хода

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Крестный ход. Екатеринбург , снег, крестный ход, сотрудник полиции, полицейский
Движение ограничат на один час (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге перекроют ряд центральных улиц в день святой великомученицы Екатерины 7 декабря на время Крестного хода. Движение ограничат с 11:30 до 12:30, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Участники прошествуют от Свято-Троицкого кафедрального собора до часовни великомученицы Екатерины», — следует из сообщения. Ездить запретят на следующих участках:

  • по улице Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до Куйбышева;
  • по улице Куйбышева, от Розы Люксембург до Горького;
  • по улице Горького, от Куйбышева до Малышева;
  • по улице Малышева, от Горького до Пушкина;
  • по улице Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина (площадь Труда).

Водителей призвали заранее планировать маршрут. Проследят за общественным порядком сотрудники полиции.

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В Екатеринбурге перекроют ряд центральных улиц в день святой великомученицы Екатерины 7 декабря на время Крестного хода. Движение ограничат с 11:30 до 12:30, рассказали в пресс-службе мэрии. «Участники прошествуют от Свято-Троицкого кафедрального собора до часовни великомученицы Екатерины», — следует из сообщения. Ездить запретят на следующих участках: Водителей призвали заранее планировать маршрут. Проследят за общественным порядком сотрудники полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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