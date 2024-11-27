Герой России приехал в Екатеринбург и раскрыл, сколько еще продлится СВО

Герой РФ Шоломов: СВО продлится еще два года

27 ноября 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Максим Шоломов предполагает, что СВО будет длиться еще два года Фото: Уральский институт управления-филиал РАНХиГС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская спецоперация на Украине продлится еще два года — таким мнением на уроке мужества для екатеринбургских школьников поделился Герой РФ Максим Шоломов. И объяснил, почему. Встреча проходила в Уральском институте управления (филиал РАНХиГС), на ней побывал и корреспондент URA.RU. «Мне кажется, два года еще будет идти [СВО], что ни в этом, ни в следующем году она не закончится. Слишком долго подготавливали Украину, выжимать [силы Запада] будут все по максимуму», — предположил Шоломов. Он припомнил, что как-то в городе Оскол (Белгородская область) ему попался на глаза учебник «Защитник Отечества» на украинском языке. Он был издан в 2017 году в США. «Там все пропитано ненавистью к русскому миру. Неважно, кто мы по национальному признаку внутри страны, для них [представителей Запада], если на паспорте двуглавый орел, ты русский, и тебя ненавидят. Англосаксы на протяжении многих лет вели с нами недружественную политику, как правило, они воюют с нами чужими руками», — добавил подполковник.



Сам он получил звание Героя России за подвиг, совершенный на спецоперации в 2022 году. Тогда его взводу надо было удерживать важную высоту. Ожесточенный бой шел семь суток, российские войска сумели выполнить задачу. Шоломов потерял в сражении обе руки, но продолжает служить в ВС РФ. Он ездит по регионам и ведет большую патриотическую работу. На уроке мужества в Екатеринбурге, например, солдат рассказал школьникам о своем детстве, военной службе, а также о том, что может быть, если Россия проиграет СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская спецоперация на Украине продлится еще два года — таким мнением на уроке мужества для екатеринбургских школьников поделился Герой РФ Максим Шоломов. И объяснил, почему. Встреча проходила в Уральском институте управления (филиал РАНХиГС), на ней побывал и корреспондент URA.RU. «Мне кажется, два года еще будет идти [СВО], что ни в этом, ни в следующем году она не закончится. Слишком долго подготавливали Украину, выжимать [силы Запада] будут все по максимуму», — предположил Шоломов. Он припомнил, что как-то в городе Оскол (Белгородская область) ему попался на глаза учебник «Защитник Отечества» на украинском языке. Он был издан в 2017 году в США. «Там все пропитано ненавистью к русскому миру. Неважно, кто мы по национальному признаку внутри страны, для них [представителей Запада], если на паспорте двуглавый орел, ты русский, и тебя ненавидят. Англосаксы на протяжении многих лет вели с нами недружественную политику, как правило, они воюют с нами чужими руками», — добавил подполковник. Сам он получил звание Героя России за подвиг, совершенный на спецоперации в 2022 году. Тогда его взводу надо было удерживать важную высоту. Ожесточенный бой шел семь суток, российские войска сумели выполнить задачу. Шоломов потерял в сражении обе руки, но продолжает служить в ВС РФ. Он ездит по регионам и ведет большую патриотическую работу. На уроке мужества в Екатеринбурге, например, солдат рассказал школьникам о своем детстве, военной службе, а также о том, что может быть, если Россия проиграет СВО.