Тревел-шоу свердловского канала признали лучшим в России

«Отпуск неподалеку» от «Четвертого канала» получил приз на конкурсе «Федерация»
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Сравнение старой и новой студии телекомпании "Четвертый канал". Екатеринбург, 4канал, новая студия четвертого канала
Тревел-шоу «4 канала» забрало золото Фото:

Тревел-шоу «Отпуск неподалеку» от свердловского «Четвертого канала» признали лучшим телепроектом страны на VIII Всероссийском открытом конкурсе «Федерация». Итоги подвели 26 ноября в Москве, сообщают организаторы мероприятия.

«Все эти годы конкурс проводится при поддержке Совета Федерации РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Союза журналистов России и при активном сотрудничестве с администрациями субъектов федерации и другими государственными и общественными институтами. Победителем в номинации „Большая страна — узнай больше“ признали телекомпанию „Четвертый канал“ с работой „Уральская Финляндия“», — говорится на сайте.

Выпуск был посвящен Каменску-Уральскому. В нем ведущий побывал в гостях у шамана, прокатился на собачьих упряжках по замерзшей Исети, поучаствовал в мотогонках и посетил Колокольный завод.

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Тревел-шоу «Отпуск неподалеку» от свердловского «Четвертого канала» признали лучшим телепроектом страны на VIII Всероссийском открытом конкурсе «Федерация». Итоги подвели 26 ноября в Москве, сообщают организаторы мероприятия. «Все эти годы конкурс проводится при поддержке Совета Федерации РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Союза журналистов России и при активном сотрудничестве с администрациями субъектов федерации и другими государственными и общественными институтами. Победителем в номинации „Большая страна — узнай больше“ признали телекомпанию „Четвертый канал“ с работой „Уральская Финляндия“», — говорится на сайте. Выпуск был посвящен Каменску-Уральскому. В нем ведущий побывал в гостях у шамана, прокатился на собачьих упряжках по замерзшей Исети, поучаствовал в мотогонках и посетил Колокольный завод.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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