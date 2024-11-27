Тревел-шоу свердловского канала признали лучшим в России

Тревел-шоу «Отпуск неподалеку» от свердловского «Четвертого канала» признали лучшим телепроектом страны на VIII Всероссийском открытом конкурсе «Федерация». Итоги подвели 26 ноября в Москве, сообщают организаторы мероприятия.
«Все эти годы конкурс проводится при поддержке Совета Федерации РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Союза журналистов России и при активном сотрудничестве с администрациями субъектов федерации и другими государственными и общественными институтами. Победителем в номинации „Большая страна — узнай больше“ признали телекомпанию „Четвертый канал“ с работой „Уральская Финляндия“», — говорится на сайте.
Выпуск был посвящен Каменску-Уральскому. В нем ведущий побывал в гостях у шамана, прокатился на собачьих упряжках по замерзшей Исети, поучаствовал в мотогонках и посетил Колокольный завод.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!