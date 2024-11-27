Полиция ХМАО задержала тагильского браконьера, наловившего осетров на 11 миллионов рублей

В Октябрьском районе (ХМАО) полицейские задержали браконьера из Нижнего Тагила, который с помощью ставной сети поймал 23 особи краснокнижного сибирского осетра. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале.
«По имеющимся данным, злоумышленник, используя лодку с подвесным мотором и ставную сеть, выловил 55 экземпляров стерляди и 23 — занесенного в Красную Книгу Российской Федерации сибирского осетра. Согласно результатам ихтиологической экспертизы, причиненный государству ущерб превысил 11 миллионов рублей», — сообщила Ирина Волк.
Кроме того, полицейские обнаружили у мужчины три ружья и 1700 патронов, изготовленных заводским и кустарным способами. Силовики установили, что оружие и боеприпасы мужчина украл в одном из частных домов. Возбуждено уголовное дело по статьям «незаконная охота», «незаконный вылов водных ресурсов», «хищение оружия» и «незаконное приобретение боеприпасов». Фигурант находится под подпиской о невыезде.
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