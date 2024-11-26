26 ноября 2024

Полпред Жога поделился, чем радует дочь

Полпред Жога каждые 7—10 дней отправляет дочери цветы и подарки
© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред УрФО Артем Жога на «Форуме добровольцев большого Урала». Свердловская область, Верхняя Пышма, жога артем
Артем Жога посоветовал отцам почаще дарить цветы дочкам Фото:

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога каждые 7-10 дней отправляет дочери Милане цветы и подарки для поддержки теплых отношений. Об этом он поделился в интервью ТАСС.

«Хорошо, что у нас прогресс шагнул далеко вперед: я взял за правило — раз в неделю, максимум в десять дней отправлять ей букет цветов. Ну и подарки — то, что обычно хотят девочки: фен новый, чехол на телефон, какие-нибудь вкусности. Но цветы — обязательно», — сказал Жога, порекомендовав и другим отцам почаще дарить дочкам цветы.

По его словам, Милана уже поступила на юридический факультет. В прошлом году Жога рассказывал в фильме «Отцы Донбасса», что дочь выбрала жить с ним еще давно, к тому же он оценивал все риски и поэтому в 2015 году решил забрать девочку из Славянска, где она жила со своей матерью.

Жога стал полпредом 2 октября. До этого он год руководил Народным советом ДНР, а еще ранее возглавлял разведбатальон «Спарта» в зоне российской спецоперации на Украине.

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога каждые 7-10 дней отправляет дочери Милане цветы и подарки для поддержки теплых отношений. Об этом он поделился в интервью ТАСС. «Хорошо, что у нас прогресс шагнул далеко вперед: я взял за правило — раз в неделю, максимум в десять дней отправлять ей букет цветов. Ну и подарки — то, что обычно хотят девочки: фен новый, чехол на телефон, какие-нибудь вкусности. Но цветы — обязательно», — сказал Жога, порекомендовав и другим отцам почаще дарить дочкам цветы. По его словам, Милана уже поступила на юридический факультет. В прошлом году Жога рассказывал в фильме «Отцы Донбасса», что дочь выбрала жить с ним еще давно, к тому же он оценивал все риски и поэтому в 2015 году решил забрать девочку из Славянска, где она жила со своей матерью. Жога стал полпредом 2 октября. До этого он год руководил Народным советом ДНР, а еще ранее возглавлял разведбатальон «Спарта» в зоне российской спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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