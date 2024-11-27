В Екатеринбурге на Шарташском рынке жителям предлагают купить один килограмм красной икры за 15 тысяч рублей. Цены на рынке и в магазинах города изучил и сравнил корреспондент URA.RU.
«Икра самая вкусная», — так написал на ценнике продавец икры. Один килограмм стоит 15 тысяч рублей, при этом, не уточняется, икру какой рыбы продают. На рыночных прилавках можно найти и баночки объемом меньше — 500 граммов за 6,5 тысяч рублей. За 200 граммов придется заплатить 3000 рублей.
Икру кеты там же удастся купить по цене в 6000 рублей за полкило. А магаданскую красную икру лососевых пород выставили на продажу за 1150 рублей (100 граммов).
При этом в супермаркетах цены на красную икру варьируются. Например, в «Магните» 95 граммов зернистой красной икры без скидки стоят 799,99 рублей. А в «Гиперболе» килограмм икры кижуча обойдется в 12 тысяч рублей. В «Ленте» стеклянная банка лососевой икры стоит 3052 рублей за 230 граммов. В «Перекрестке» 90 граммов икры горбуши продают за 1199 рублей. В «Ашане» полкило икры лосося стоит 7199 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!