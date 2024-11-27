В Екатеринбурге по заоблачным ценам продают красную икру. Фото

На рынке в Екатеринбурге красную икру продают за 15 тысяч рублей

27 ноября 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Сто граммов икры чавычи на рынке обойдутся в 1200 рублей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на Шарташском рынке жителям предлагают купить один килограмм красной икры за 15 тысяч рублей. Цены на рынке и в магазинах города изучил и сравнил корреспондент URA.RU. «Икра самая вкусная», — так написал на ценнике продавец икры. Один килограмм стоит 15 тысяч рублей, при этом, не уточняется, икру какой рыбы продают. На рыночных прилавках можно найти и баночки объемом меньше — 500 граммов за 6,5 тысяч рублей. За 200 граммов придется заплатить 3000 рублей. Икру кеты там же удастся купить по цене в 6000 рублей за полкило. А магаданскую красную икру лососевых пород выставили на продажу за 1150 рублей (100 граммов). При этом в супермаркетах цены на красную икру варьируются. Например, в «Магните» 95 граммов зернистой красной икры без скидки стоят 799,99 рублей. А в «Гиперболе» килограмм икры кижуча обойдется в 12 тысяч рублей. В «Ленте» стеклянная банка лососевой икры стоит 3052 рублей за 230 граммов. В «Перекрестке» 90 граммов икры горбуши продают за 1199 рублей. В «Ашане» полкило икры лосося стоит 7199 рублей. Александр Галкаев © URA.RU Александр Галкаев © URA.RU Александр Галкаев © URA.RU Александр Галкаев © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на Шарташском рынке жителям предлагают купить один килограмм красной икры за 15 тысяч рублей. Цены на рынке и в магазинах города изучил и сравнил корреспондент URA.RU. «Икра самая вкусная», — так написал на ценнике продавец икры. Один килограмм стоит 15 тысяч рублей, при этом, не уточняется, икру какой рыбы продают. На рыночных прилавках можно найти и баночки объемом меньше — 500 граммов за 6,5 тысяч рублей. За 200 граммов придется заплатить 3000 рублей. Икру кеты там же удастся купить по цене в 6000 рублей за полкило. А магаданскую красную икру лососевых пород выставили на продажу за 1150 рублей (100 граммов). При этом в супермаркетах цены на красную икру варьируются. Например, в «Магните» 95 граммов зернистой красной икры без скидки стоят 799,99 рублей. А в «Гиперболе» килограмм икры кижуча обойдется в 12 тысяч рублей. В «Ленте» стеклянная банка лососевой икры стоит 3052 рублей за 230 граммов. В «Перекрестке» 90 граммов икры горбуши продают за 1199 рублей. В «Ашане» полкило икры лосося стоит 7199 рублей.