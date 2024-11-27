Мэра Дегтярска Пильникова и его зама Ильина подозревают во взятке в 50 млн

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Портфель министра. Москва, портфель, портфели депутатов, портфель министра
Силовики пришли к чиновникам утром 27 ноября Фото:

Претензии силовиков к мэру Дегтярска (Свердловская область) Вадиму Пильникову и его заму Андрею Ильину могли возникнуть из-за недавно реконструированного водовода, на который было выделено 250 млн рублей из областного и федерального бюджетов. Правоохранители подозревают, что чиновники могли получить крупную взятку, рассказал URA.RU источник в силовой среде.

«Ремонт водовода делала компания „Проект Строй Сити“, которая находится в тесном контакте с местным „Водоканалом“. Следствие считает, что чиновники получили взятку при ремонте указанного объекта на сумму более 50 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, это уголовное дело перекликается с делом свердловского замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына и его товарища, экс-депутата Павла Мякишева, арестованных по обвинению в коррупции. «На Дегтярск распространяются интересы некой группы, аффилированной с крупной энергетической компанией из Екатеринбурга. Есть вероятность, что сейчас под удар могут попасть и лица из числа руководителей областных министерств», — считает инсайдер.

Работы по ремонту водовода от станции первого подъема на реке Чусовой до насосно-фильтровальной станции, как писал свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов в соцсети «ВКонтакте», были завершены в сентябре. Он обеспечивает водой всех жителей Дегтярска. Его общая протяженность составляет порядка восьми километров.

О том, что в мэрию Дегтярска нагрянул спецназ URA.RU сообщило ранее. По неподтвержденным данным, претензии также якобы возникли и к директору МКУ «УЖКХ» Игорю Капустнику. Тот заявил корреспонденту, что находится на больничном, но о визите силовиков слышал. Возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Взяточничество в особо крупном размере». По слухам, дома у Пильникова и Ильина силовики якобы нашли ценности на 60 миллионов рублей.

Сам мэр на звонок URA.RU не ответил. Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых от комментариев пока воздержался в интересах следствия, но пообещал вернуться к теме, когда это станет возможно. В региональном СК заявили, что не владеют информацией.

Водовод в Дегтярске
Водовод в Дегтярске
Фото:

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Претензии силовиков к мэру Дегтярска (Свердловская область) Вадиму Пильникову и его заму Андрею Ильину могли возникнуть из-за недавно реконструированного водовода, на который было выделено 250 млн рублей из областного и федерального бюджетов. Правоохранители подозревают, что чиновники могли получить крупную взятку, рассказал URA.RU источник в силовой среде. «Ремонт водовода делала компания „Проект Строй Сити“, которая находится в тесном контакте с местным „Водоканалом“. Следствие считает, что чиновники получили взятку при ремонте указанного объекта на сумму более 50 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства. По его словам, это уголовное дело перекликается с делом свердловского замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына и его товарища, экс-депутата Павла Мякишева, арестованных по обвинению в коррупции. «На Дегтярск распространяются интересы некой группы, аффилированной с крупной энергетической компанией из Екатеринбурга. Есть вероятность, что сейчас под удар могут попасть и лица из числа руководителей областных министерств», — считает инсайдер. Работы по ремонту водовода от станции первого подъема на реке Чусовой до насосно-фильтровальной станции, как писал свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов в соцсети «ВКонтакте», были завершены в сентябре. Он обеспечивает водой всех жителей Дегтярска. Его общая протяженность составляет порядка восьми километров. О том, что в мэрию Дегтярска нагрянул спецназ URA.RU сообщило ранее. По неподтвержденным данным, претензии также якобы возникли и к директору МКУ «УЖКХ» Игорю Капустнику. Тот заявил корреспонденту, что находится на больничном, но о визите силовиков слышал. Возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Взяточничество в особо крупном размере». По слухам, дома у Пильникова и Ильина силовики якобы нашли ценности на 60 миллионов рублей. Сам мэр на звонок URA.RU не ответил. Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых от комментариев пока воздержался в интересах следствия, но пообещал вернуться к теме, когда это станет возможно. В региональном СК заявили, что не владеют информацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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