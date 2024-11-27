Мэра Дегтярска Пильникова и его зама Ильина подозревают во взятке в 50 млн

27 ноября 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Силовики пришли к чиновникам утром 27 ноября Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Претензии силовиков к мэру Дегтярска (Свердловская область) Вадиму Пильникову и его заму Андрею Ильину могли возникнуть из-за недавно реконструированного водовода, на который было выделено 250 млн рублей из областного и федерального бюджетов. Правоохранители подозревают, что чиновники могли получить крупную взятку, рассказал URA.RU источник в силовой среде. «Ремонт водовода делала компания „Проект Строй Сити“, которая находится в тесном контакте с местным „Водоканалом“. Следствие считает, что чиновники получили взятку при ремонте указанного объекта на сумму более 50 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства. По его словам, это уголовное дело перекликается с делом свердловского замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына и его товарища, экс-депутата Павла Мякишева, арестованных по обвинению в коррупции. «На Дегтярск распространяются интересы некой группы, аффилированной с крупной энергетической компанией из Екатеринбурга. Есть вероятность, что сейчас под удар могут попасть и лица из числа руководителей областных министерств», — считает инсайдер. Работы по ремонту водовода от станции первого подъема на реке Чусовой до насосно-фильтровальной станции, как писал свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов в соцсети «ВКонтакте», были завершены в сентябре. Он обеспечивает водой всех жителей Дегтярска. Его общая протяженность составляет порядка восьми километров. О том, что в мэрию Дегтярска нагрянул спецназ URA.RU сообщило ранее. По неподтвержденным данным, претензии также якобы возникли и к директору МКУ «УЖКХ» Игорю Капустнику. Тот заявил корреспонденту, что находится на больничном, но о визите силовиков слышал. Возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Взяточничество в особо крупном размере». По слухам, дома у Пильникова и Ильина силовики якобы нашли ценности на 60 миллионов рублей. Сам мэр на звонок URA.RU не ответил. Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых от комментариев пока воздержался в интересах следствия, но пообещал вернуться к теме, когда это станет возможно. В региональном СК заявили, что не владеют информацией. Водовод в Дегтярске Фото: страница Николая Смирнова в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Претензии силовиков к мэру Дегтярска (Свердловская область) Вадиму Пильникову и его заму Андрею Ильину могли возникнуть из-за недавно реконструированного водовода, на который было выделено 250 млн рублей из областного и федерального бюджетов. Правоохранители подозревают, что чиновники могли получить крупную взятку, рассказал URA.RU источник в силовой среде. «Ремонт водовода делала компания „Проект Строй Сити“, которая находится в тесном контакте с местным „Водоканалом“. Следствие считает, что чиновники получили взятку при ремонте указанного объекта на сумму более 50 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства. По его словам, это уголовное дело перекликается с делом свердловского замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына и его товарища, экс-депутата Павла Мякишева, арестованных по обвинению в коррупции. «На Дегтярск распространяются интересы некой группы, аффилированной с крупной энергетической компанией из Екатеринбурга. Есть вероятность, что сейчас под удар могут попасть и лица из числа руководителей областных министерств», — считает инсайдер. Работы по ремонту водовода от станции первого подъема на реке Чусовой до насосно-фильтровальной станции, как писал свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов в соцсети «ВКонтакте», были завершены в сентябре. Он обеспечивает водой всех жителей Дегтярска. Его общая протяженность составляет порядка восьми километров. О том, что в мэрию Дегтярска нагрянул спецназ URA.RU сообщило ранее. По неподтвержденным данным, претензии также якобы возникли и к директору МКУ «УЖКХ» Игорю Капустнику. Тот заявил корреспонденту, что находится на больничном, но о визите силовиков слышал. Возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Взяточничество в особо крупном размере». По слухам, дома у Пильникова и Ильина силовики якобы нашли ценности на 60 миллионов рублей. Сам мэр на звонок URA.RU не ответил. Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых от комментариев пока воздержался в интересах следствия, но пообещал вернуться к теме, когда это станет возможно. В региональном СК заявили, что не владеют информацией.