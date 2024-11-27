Мэра Дегтярска Пильникова и его зама Ильина подозревают во взятке в 50 млн

Претензии силовиков к мэру Дегтярска (Свердловская область) Вадиму Пильникову и его заму Андрею Ильину могли возникнуть из-за недавно реконструированного водовода, на который было выделено 250 млн рублей из областного и федерального бюджетов. Правоохранители подозревают, что чиновники могли получить крупную взятку, рассказал URA.RU источник в силовой среде.
«Ремонт водовода делала компания „Проект Строй Сити“, которая находится в тесном контакте с местным „Водоканалом“. Следствие считает, что чиновники получили взятку при ремонте указанного объекта на сумму более 50 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.
По его словам, это уголовное дело перекликается с делом свердловского замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына и его товарища, экс-депутата Павла Мякишева, арестованных по обвинению в коррупции. «На Дегтярск распространяются интересы некой группы, аффилированной с крупной энергетической компанией из Екатеринбурга. Есть вероятность, что сейчас под удар могут попасть и лица из числа руководителей областных министерств», — считает инсайдер.
Работы по ремонту водовода от станции первого подъема на реке Чусовой до насосно-фильтровальной станции, как писал свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов в соцсети «ВКонтакте», были завершены в сентябре. Он обеспечивает водой всех жителей Дегтярска. Его общая протяженность составляет порядка восьми километров.
О том, что в мэрию Дегтярска нагрянул спецназ URA.RU сообщило ранее. По неподтвержденным данным, претензии также якобы возникли и к директору МКУ «УЖКХ» Игорю Капустнику. Тот заявил корреспонденту, что находится на больничном, но о визите силовиков слышал. Возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Взяточничество в особо крупном размере». По слухам, дома у Пильникова и Ильина силовики якобы нашли ценности на 60 миллионов рублей.
Сам мэр на звонок URA.RU не ответил. Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых от комментариев пока воздержался в интересах следствия, но пообещал вернуться к теме, когда это станет возможно. В региональном СК заявили, что не владеют информацией.
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