Общество Арестован участник стрельбы в свердловском ТЦ В Каменске-Уральском арестовали дебошира-участника стрельбы в ТЦ 27 ноября 2024 в 12:11 Размер текста - 17 + Второй участник драки стал потерпевшим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) арестовали одного из двух участников стычки в торговом центре «Мегамарт». Об этом URA.RU сообщили в Красногорском районном суде. «Гражданин Акулов будет находиться под стражей до 20 января 2025 года. Второй мужчина является потерпевшим по этому делу», — сообщили в суде. Арестованному вменили статью «Покушение на убийство». По версии следствия, Акулов днем 21 ноября, поругавшись с оппонентом, ранил его ножом. Тот в ответ выстрелил в него из травматического пистолета. Разнять драку пытался охранник. Посетители в панике выбегали из центра, многих выводила школьница. На место происшествия прибыли медики и силовики. Мужчин увезли в больницу: у одного было ножевое ранение, у второго — огнестрельное. Пистолет и нож отправлены на экспертизу. На месте ЧП работали силовики Фото: предоставлено очевидцем Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Каменске-Уральском (Свердловская область) арестовали одного из двух участников стычки в торговом центре «Мегамарт». Об этом URA.RU сообщили в Красногорском районном суде. «Гражданин Акулов будет находиться под стражей до 20 января 2025 года. Второй мужчина является потерпевшим по этому делу», — сообщили в суде. Арестованному вменили статью «Покушение на убийство». По версии следствия, Акулов днем 21 ноября, поругавшись с оппонентом, ранил его ножом. Тот в ответ выстрелил в него из травматического пистолета. Разнять драку пытался охранник. Посетители в панике выбегали из центра, многих выводила школьница. На место происшествия прибыли медики и силовики. Мужчин увезли в больницу: у одного было ножевое ранение, у второго — огнестрельное. Пистолет и нож отправлены на экспертизу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям