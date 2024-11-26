26 ноября 2024

Арестован участник стрельбы в свердловском ТЦ

В Каменске-Уральском арестовали дебошира-участника стрельбы в ТЦ
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Второй участник драки стал потерпевшим Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) арестовали одного из двух участников стычки в торговом центре «Мегамарт». Об этом URA.RU сообщили в Красногорском районном суде.

«Гражданин Акулов будет находиться под стражей до 20 января 2025 года. Второй мужчина является потерпевшим по этому делу», — сообщили в суде. Арестованному вменили статью «Покушение на убийство».

По версии следствия, Акулов днем 21 ноября, поругавшись с оппонентом, ранил его ножом. Тот в ответ выстрелил в него из травматического пистолета. Разнять драку пытался охранник. Посетители в панике выбегали из центра, многих выводила школьница.

На место происшествия прибыли медики и силовики. Мужчин увезли в больницу: у одного было ножевое ранение, у второго — огнестрельное. Пистолет и нож отправлены на экспертизу.

На месте ЧП работали силовики
На месте ЧП работали силовики
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) арестовали одного из двух участников стычки в торговом центре «Мегамарт». Об этом URA.RU сообщили в Красногорском районном суде. «Гражданин Акулов будет находиться под стражей до 20 января 2025 года. Второй мужчина является потерпевшим по этому делу», — сообщили в суде. Арестованному вменили статью «Покушение на убийство». По версии следствия, Акулов днем 21 ноября, поругавшись с оппонентом, ранил его ножом. Тот в ответ выстрелил в него из травматического пистолета. Разнять драку пытался охранник. Посетители в панике выбегали из центра, многих выводила школьница. На место происшествия прибыли медики и силовики. Мужчин увезли в больницу: у одного было ножевое ранение, у второго — огнестрельное. Пистолет и нож отправлены на экспертизу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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