Арестован участник стрельбы в свердловском ТЦ

В Каменске-Уральском (Свердловская область) арестовали одного из двух участников стычки в торговом центре «Мегамарт». Об этом URA.RU сообщили в Красногорском районном суде.
«Гражданин Акулов будет находиться под стражей до 20 января 2025 года. Второй мужчина является потерпевшим по этому делу», — сообщили в суде. Арестованному вменили статью «Покушение на убийство».
По версии следствия, Акулов днем 21 ноября, поругавшись с оппонентом, ранил его ножом. Тот в ответ выстрелил в него из травматического пистолета. Разнять драку пытался охранник. Посетители в панике выбегали из центра, многих выводила школьница.
На место происшествия прибыли медики и силовики. Мужчин увезли в больницу: у одного было ножевое ранение, у второго — огнестрельное. Пистолет и нож отправлены на экспертизу.
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