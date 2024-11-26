В Екатеринбурге снесут 16-этажный дом ради второй очереди ТЦ «Мегаполис»

Площадь участка под новый объект составляет тысячи «квадратов»
В Екатеринбурге пойдет под снос 16-этажный недострой для возведения второй очереди торгового центра «Мегаполис». Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов.
Согласно документации, проект межевания территории утвержден в квартале улиц 8 Марта — Щорса — Степана Разина, где расположены ТЦ и многоэтажка. Общая площадь, на которую выдали разрешение, составляет 3,3 тысячи квадратных метра.
Порядка десяти лет назад из 16-этажного здания планировали сделать бизнес-центр. Однако стройку заморозили, включив высотку в реестр проблемных объектов.
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