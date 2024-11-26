26 ноября 2024

В Екатеринбурге снесут 16-этажный дом ради второй очереди ТЦ «Мегаполис»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сквер возле Южного автовокзала. Екатеринбург, тц мегаполис, город екатеринбург, район южного автовокзала
Площадь участка под новый объект составляет тысячи «квадратов» Фото:

В Екатеринбурге пойдет под снос 16-этажный недострой для возведения второй очереди торгового центра «Мегаполис». Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов.

Согласно документации, проект межевания территории утвержден в квартале улиц 8 Марта — Щорса — Степана Разина, где расположены ТЦ и многоэтажка. Общая площадь, на которую выдали разрешение, составляет 3,3 тысячи квадратных метра.

Порядка десяти лет назад из 16-этажного здания планировали сделать бизнес-центр. Однако стройку заморозили, включив высотку в реестр проблемных объектов.

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В Екатеринбурге пойдет под снос 16-этажный недострой для возведения второй очереди торгового центра «Мегаполис». Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов. Согласно документации, проект межевания территории утвержден в квартале улиц 8 Марта — Щорса — Степана Разина, где расположены ТЦ и многоэтажка. Общая площадь, на которую выдали разрешение, составляет 3,3 тысячи квадратных метра. Порядка десяти лет назад из 16-этажного здания планировали сделать бизнес-центр. Однако стройку заморозили, включив высотку в реестр проблемных объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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